UN MÉDECIN SERA ENVOYÉ À NAPLES POUR L'AUSCULTER La FAF doute de la franchise de Ghoulam

Par Lounès MEBERBECHE -

Cette hésitation et démotivation de l'ex-joueur de Saint-Etienne au point de «zapper» périodiquement les Verts sont intervenues au lendemain de la défaite de l'EN face à la Zambie à Constantine, provoquées par un accrochage verbal entre lui et le président de la FAF Kheïreddine Zetchi

Convoqué pour le match face au Cameroun, prévu ce samedi à Yaoundé, le latéral gauche des Verts et de Naples, Faouzi Ghoulam, n'est finalement pas venu à Alger. Ce forfait est justifié par le joueur et son club napolitain suite à une maladie qui l'aurait affaibli pendant le match de son club contre Cagliari, samedi dernier. Cependant, cet argument est loin de pouvoir convaincre les responsables de la FAF, ayant eu vent, nous dit-on de la volonté du joueur de ne pas disputer ce match avec l'EN. Il faut dire que cette hésitation et démotivation de l'ex-joueur de Saint-Etienne au point de «zapper» périodiquement les Verts sont intervenues au lendemain de la défaite de l'EN face à la Zambie à Constantine, provoquées par un accrochage verbal entre le joueur et le président de l'instance fédérale, Kheireddine Zetchi. Depuis cet incident, la relation entre les deux hommes s'est détériorée au point de citer le nom de l'ex-Stéphanois compte étant parmi ceux des joueurs bannis de l'EN, aux côtés des Mahrez, Slimani et Bentaleb. Sauf que Lucas Alcaraz, confronté à une pénurie de latéraux à gauche, a choisi de retenir le nom du gaucher de Naples. Ce dernier, au courant de l'affaire et n'ayant vraisemblablement pas encore digéré la prise de bec avec Zetchi, a décidé de ne pas venir lui qui espérait ne pas être convoqué par la FAF et éviter ainsi de se justifier publiquement auprès du public algérien. Pour détailler un peu plus cette non-venue de Ghoulam au stage de l'EN, il devait rejoindre avant-hier le CTN de Sidi Moussa, mais finalement, il l'a raté, pour cause de «maladie».

Le club de Ghoulam «La SSC Napoli, a envoyé une correspondance à la Fédération algérienne de football pour l'informer que le joueur souffre d'une fièvre, d'une diarrhée et de vomissements et que son état de santé ne lui permet pas de voyager afin de venir faire constater sa maladie par le staff médical de la sélection nationale», a écrit la FAF sur son site Internet. Pour répliquer à cette correspondance, la FAF a indiqué sur son site que:«Etant dans l'impossibilité de vérifier les allégations de la SSC Napoli, la FAF ne peut que lui laisser le bénéfice du doute en (souhaitant) à Faouzi Ghoulam un prompt rétablissement», ajoute-t-on avant de relancer le doute quant à la certitude de cette version en indiquant: «Cependant, et vu que le joueur a joué la veille 87 minutes un match de Serie A, elle (la FAF) étudie l'éventualité d'envoyer un médecin à Naples pour examiner le joueur, comme l'y autorise la réglementation», a fait savoir l'instance fédérale. Le défenseur algérien, qui collectionne les bonnes prestations avec Naples, leader du championnat d'Italie, n'a souvent pas réussi à rééditer ses performances en sélection, ce qui a intrigué l'instance fédérale, la poussant même à relancer la concurrence à son poste surtout avec l'arrivée de Mohamed Farès. Reste à savoir à présent si le bouchon sera poussé plus loin par Zetchi en allant «titiller» Ghoulam à Naples et le provoquer pour ainsi lui montrer le chemin de la sortie ou «calmer» le jeu, en tâtant le terrain par le défenseur de Vérone pour suppléer Ghoulam. Affaire à suivre.