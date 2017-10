TOURNOI ITF JUNIORS BATICHE-SAÏFI DE TENNIS Les Algériennes connaissent leurs adversaires

Cette compétition se déroulera ce week-end à Sidi-Fredj

Les finales du tableau simple (garçons-filles) sont prévues samedi matin, alors que les finales du double auront lieu vendredi après-midi.

Les six joueuses de tennis algériennes engagées au tournoi international juniors Batiche-Saïfi à Sidi-Fredj (Alger) connaissent leurs adversaires des premier et deuxième tours du tableau final, depuis avant-hier soir, à l'issue du tirage au sort effectué sur place par les organisateurs. Les six Algériennes engagées sont Feriel Zitouni, Amina Arnaout, Bouchra Rehab Mebarki, Nesrine Troubia, Lynda Benkaddour et Houria Boukholda. Troubia est la seule des six Algériennes à devoir passer par le 1er tour où elle sera opposée à la Hongroise Anastasia Petrova, alors que ses cinq compatriotes feront leur entrée en lice directement au 2e tour, car ayant toutes été exemptées du 1er. Zitouni débutera contre la tête de série numéro cinq, la Hongroise Timea Visontai, au moment où Boukholda sera opposée à la Tunisienne Sarra Ata et Mebarki à l'Egyptienne Amira Badawi. Arnaout sera également opposée à une Tunisienne, en l'occurrence Ferdaous Bahri, tandis que Benkeddour devra attendre la fin du premier tour afin de connaître sa future adversaire, entre la Tchèque Patricia Kubikova et la Tunisienne Mayssa Tebourbi. Si Troubia arrive à passer le premier tour avec succès contre la Hongroise Anastasia Petrova, elle tombera sur un gros morceau dès le 2e tour de ce tableau final, car appelée à défier la tête de série numéro un, la Mauricienne Zara Lennon. Outre ces six filles, la Fédération algérienne de tennis (FAT) a engagé 13 représentants chez les garçons, dont le jeune prodige Youcef Rihane, tête de série numéro un. Ce tournoi de grade 5, sur terre battue, est dédié à la mémoire de Batiche Saïfi, ancien joueur, entraîneur de l'Equipe nationale et capitaine en coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014. Les finales du tableau simple (garçons-filles) sont prévues samedi matin, alors que les finales du double auront lieu vendredi après-midi. Le juge-arbitre international algérien, Abderrahmane Chérifa, dirige les deux tableaux (simple-double), alors que Hamza Khelassi a été désigné comme directeur de ce tournoi, organisé du 3 au 7 octobre à Sidi-Fredj.