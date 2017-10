ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:A TROIS JOURS DU MATCH CAMEROUN-ALGÉRIE Alcaraz prépare son "Onze" révolutionné

Par Saïd MEKKI

Le technicien espagnol attentif au rendement de ses joueurs à l'entraînement

Aujourd'hui, Lucas Alcaraz, animera une conférence de presse à 12h au Centre technique national de Sidi Moussa pour revenir sur ses choix et l'objectif tracé pour ce match contre les Lions indomptables.

En principe, c'est aujourd'hui, que le sélectionneur de l'Equipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz, dégagera son «onze» type pour affronter le Cameroun, samedi prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. La sélection nationale se prépare depuis lundi dernier au Centre national technique de Sidi Moussa. Les 23 joueurs choisis par Alcaraz ainsi que les deux joueurs de l'Olympique Médéa invités pour ce regroupement sont donc à pied d'oeuvre et enregistrent aujourd'hui leur troisième journée de préparation à Sidi Moussa. Feghouli et ses compatriotes ont débuté leur préparation lundi soir par une séance de décrassage. Hier matin, Alcaraz a programmé une séance de gym en salle pour ses joueurs avant une seconde en début de soirée plus complète. Et justement cette dernière séance d'hier, a été ouverte aux représentants des médias pendant les 15 premières minutes pour des prises d'images et de photos. Aujourd'hui, Lucas Alcaraz, animera une conférence de presse à 12h au Centre technique national de Sidi Moussa. Comme c'était le cas pour la précédente conférence de presse organisée à l'occasion du stage de préparation du match face à la Zambie, celle d'aujourd'hui durera 45 minutes. A la fin de la conférence de presse du sélectionneur, Alcaraz, une autre sera animée par trois joueurs et durera 30 minutes. Et c'est justement lors de la séance d'entraînement de cette journée que le sélectionneur, Lucas Alcaraz devra choisir son «onze» type pour le match de samedi prochain prévu à Yaoundé au Cameroun contre la sélection des Lions indomptables. Seulement, le coach espagnol des Verts ne pourrait pas compter sur les services de Yacine Brahimi. Ce dernier blessé avec son club, s'est présenté lundi au Centre technique national de Sidi Moussa pour faire constater sa blessure. Le staff médical de la sélection nationale lui a fait passer une IRM qui a révélé une lésion au muscle ischio-jambier. Ce qui veut dire qu'il est bel et bien out et pour le stage et pour le déplacement vers Yaoundé. La non-venue de Faouzi Ghoulam pour une maladie vient s'ajouter à la défection de Brahimi. La sélection nationale effectuera jeudi matin une légère séance d'entraînement avant de prendre l'avion spécial en direction de Yaoundé pour un vol qui durera cinq heures. Cette rencontre Cameroun-Algérie est programmée pour samedi prochain à 17h au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Un trio arbitral tunisien, sous la direction d'Essrayri Youssef, dirigera le match. Le directeur de jeu tunisien Essrayri sera assisté de ses deux compatriotes Ben Salem Mohsen et Malloulchi Yamen, le quatrième arbitre étant Jouad Nasrallah (Tunisie). A noter que la rencontre Cameroun-Algérie ne revêt pas d'enjeu puisque les deux sélections sont éliminées de la course à la Coupe du monde 2018 en Russie. L'Algérie est lanterne rouge du groupe B avec 1 point, devancée par le Cameroun (3 pts). Le seul billet qualificatif se disputera entre le Nigeria, leader avec 10 points et la Zambie (7 pts). Les deux équipes s'affronteront à Uyo.