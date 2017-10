COMITÉ DE NORMALISATION DE LA FÉDÉRATION CAMEROUNAISE Tous derrière les Lions indomptables

Les membres du Comité de normalisation gérant la Fédération camerounaise de football ont rendu visite aux Lions indomptables pour les encourager à battre l'Algérie, samedi à Yaoundé pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, a rapporté hier la presse locale. Au cours de cette rencontre d'une trentaine de minutes, les échanges ont été «directs, denses et francs», selon la cellule de communication de l'Equipe nationale seniors du Cameroun. «Il y a eu au total deux prises de parole. Le capitaine de l'équipe, Benjamin Moukandjo, a présenté l'état d'esprit de ses coéquipiers. Il a notamment dit qu'ils veulent remporter le match contre l'Algérie et attendent le soutien du Comité de normalisation. En retour, Me Happy, le président du Comité de normalisation, a présenté les autres membres de son équipe. Il a dit que les footballeurs sont au centre de leurs préoccupations. Me Happy a demandé aux joueurs de souhaiter la bienvenue au Comité de normalisation par

une victoire samedi face

à l'Algérie», a-t-il dit.