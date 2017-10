IL VA PROLONGER SON CONTRAT À NAPLES Ghoulam percevra 2,5 millions d'euros par ans avec bonus

Le défenseur international algérien Faouzi Ghoulam devrait prolonger son contrat avec Naples contre 2,5 millions d'euros par saison avec bonus, a rapporté hier le site spécialisé tuttomercato citant un rapport de la chaîne de télévision italienne publique Rai. Selon de nouveaux détails sur le renouvellement éventuel du contrat du défenseur algérien, Ghoulam toucherait 2,5 millions d'euros par saison avec des bonus qui pourraient atteindre les 500 000 euros. Selon la même source, les négociations sont encore ouvertes sur la clause de résiliation du contrat qui pourrait atteindre les 30 à 40 millions d'euros avec une partie de la somme reversée au joueur. L'ancien Stéphanois, qui a rejoint les rangs de Naples en 2014, pourrait profiter de la trêve internationale afin de parapher son nouveau bail avec le leader du championnat d'Italie.

Guardiola le veut à manchester city

Pour remplacer Benjamin Mendy blessé pour de longs mois, Pep Guardiola pense à Faouzi Ghoulam. Mais l'Algérien doit d'abord gérer une polémique qui prend une ampleur nationale.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, Mendy pourrait même dire adieu à la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Pour Manchester City, l'idée de prendre un joker médical fait son chemin. Et pour Pep Guardiola, un joueur dispose d'un profil susceptible de l'intéresser fortement: Faouzi Ghoulam. En fin de contrat avec Naples (juin 2018), le latéral gauche des Verts n'a toujours pas donné sa réponse au club et ménage le suspense. L'intérêt de Manchester City pourrait renforcer l'incertitude autour de son avenir. Mais pour l'heure, Ghoulam est au coeur d'une drôle d'histoire. Convoqué avec la sélection nationale, le latéral gauche ne s'est pas présenté au rassemblement. La Fédération ne semble pas apprécier comme le prouve son communiqué publié hier dans notre édition. Est-ce lié à sa dispute récente avec le président de la fédération ou est-ce pour négocier son transfert vers Manchester City? On va vite le savoir...