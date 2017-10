LIGUE 1 MOBILIS (4E JOURNÉE-MISE À JOUR) L'USMA et le MCA ratent leur sortie

L'USM Bel- Abbès a battu l'USM Alger sur le score de 2 à 0, pour le compte de la mise à jour de la 4e journée de Ligue 1 Mobilis, avant-hier soir au stade du 24 Février de Bel Abbès.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bounoua (21') et Belhocini (45'+1) pour l'USM Bel Abbès.

Grâce à cette victoire, l'USM Bel Abbès se hisse à la 7e place en compagnie du Paradou AC avec sept points, alors que l'USMA occupe la 10e place avec un total de 5 points et un match en moins face à l'USM El Harrach, prévu le 10 octobre dans un stade à désigner. Toujours pour le compte de la mise à jour de la 4e journée, le MC Alger et l'Olympique Médéa ont fait match nul (0-0) au stade Omar-Hammadi (Bologhine). Ce score de parité permet aux deux formations de rejoindre l'USM Alger et le DRBT à la 10e place au classement général avec 5 points chacune, mais avec un match en moins pour les Rouge et Noir face à l'USM Harrach, prévu le 10 octobre dans un stade à désigner.

L'USMA et le MCA étaient engagés respectivement en Ligue des champions et en coupe de la Confédération, d'où le report de leurs matchs au 3 octobre.

En Ligue des champions, l'USMA a été tenue en échec à domicile par les Marocains du Wydad de Casablanca (0-0), au moment où l'USMBA a fait match nul dans le derby de l'Ouest contre le MC Oran (1-1), alors que le MCA et l'OM ont été battus, respectivement (1-0) par le CS Constantine et (2-1) par l'US Biskra.