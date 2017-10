LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Un match à huis clos à l'USMB et la JSMB

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a infligé un match à huis clos à l'USM Blida et la JSM Béjaïa pour «utilisation de fumigènes et jets de projectiles», lors de leur rencontre, face respectivement au NA Husseïn Dey et à l'ASO Chlef, comptant pour la quatrième journées de Ligues 1 et 2 Mobilis. Outre le huis clos, les deux équipes devront s'acquitter également d'une amende de 200 000 DA chacune, a indiqué la LFP sur son site officiel. D'autre part, l'entraîneur de l'USM Blida, Zane Kamel, a écopé d'un match de suspension et

30 000 DA d'amende. La commission de discipline a sanctionné aussi d'un match de suspension plusieurs joueurs de Ligue 1 Mobilis pour «contestation de décision». Par ailleurs, trois clubs de Ligue 2 ont été sanctionnés d'une mise en garde et d'une amende de 100 000 DA. Il s'agit du

MC Saïda, GC Mascara et

CA Bordj Bou Arréridj. Deux joueurs évoluant en Ligue 2 Mobilis, en l'occurrence Aïche Rabah (RC Relizane)

et Kaneche Mohamed

(JSM Skikda), sont suspendus deux matchs plus 20 000 DA d'amende pour «échange de coups».