MATCH AMICAL WA TLEMCEN-MC ORAN AUJOURD'HUI Des retrouvailles pour se réconcilier

Depuis la relégation des Tlemceniens en Ligue 2, puis en division amateur, il y a de cela trois saisons, les deux antagonistes ne se sont plus affrontés.

Le WA Tlemcen accueille le MC Oran cet après-midi (16h) au stade des frères Zerga à Tlemcen dans un match amical par lequel les deux formations de l'Ouest algérien scelleront leur réconciliation. Les relations entre les deux clubs ont souvent été tumultueuses. Les matchs des deux équipes étaient d'ailleurs marqués par des scènes de violence notamment au niveau des tribunes.

Les retrouvailles entre les deux équipes, fussent-elles en match amical a été saluée dans les milieux des deux clubs, non sans appeler à d'autres initiatives de ce genre pour «endiguer» définitivement le phénomène de la violence dans les stades qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Outre cet aspect, les retrouvailles entre Widadis et Mouloudéens devraient énormément servir aux deux «teams» à l'occasion de cette mini-trêve qu'observe le championnat professionnel dans ses deux paliers.

Un test qui devra être mis à profit par les deux entraîneurs afin de combler les lacunes constatées après cinq journées de compétition, estime-t-on du côté des staffs techniques des deux voisins.

Le WAT a d'ailleurs attendu jusqu'à la cinquième journée, soit la précédente, pour signer sa première victoire depuis son retour, en ce début d'exercice, en Ligue deux. Son test face au MCO sera sans doute une aubaine pour bien préparer son déplacement à Oran pour y affronter l'ASM Oran, ce 13 octobre dans un derby inédit comptant pour la sixième journée de la Ligue 2.

Pour sa part, le MCO, qui a de nouveau calé à domicile en concédant le nul à l'USM Bel Abbès (1-1), vendredi dernier une semaine après sa victoire sur le terrain du DRB Tadjnanet, prépare sa rencontre en déplacement face à l'USM El Harrach, le 14 octobre, pour le compte de la sixième journée également de la Ligue 1.