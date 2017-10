MONDIAUX 2017 DE JUDO (VÉTÉRANS) Kebaili (-100 kg) remporte l'argent

Le judoka algérien Ahmed Kebaili a décroché la médaille d'argent de la catégorie M2 (35-39 ans) des -100 kg aux Championnats du monde des vétérans, après sa défaite en finale face au Canadien Vitaly Polyansky, avant-hier à Olbia (Sardaigne, Italie). En demi-finale de cette catégorie qui a regroupé 13 judokas, Kebaili avait éliminé le Français Gregory Pinel. Un total de 841 judokas, représentant 51 pays participent à cet évènement planétaire, organisé du 30 septembre au 3 octobre en Sardaigne, dans le sud de l'Italie. L'Algérie et le Maroc sont les seuls représentants africains dans cette compétition, marquée par une participation record des Français et des Italiens, ayant engagé respectivement 172 et 142 judokas.