RC RELIZANE Nouvelle défalcation de points en vue

Le RC Relizane, relégué en Ligue 2 à cause notamment de la défalcation de trois points par la Ligue de football professionnel (LFP) la saison passée, est exposé à la même sanction s'il ne régularise pas la situation financière de quatre de ses anciens joueurs. Une correspondance dans ce sens à été adressée à la direction du club par la Chambre de résolution des litiges (CRL), le sommant de payer ses dettes envers les joueurs Rachid Benharoun, Keddad Chouaïb, Mourad Benayad et Amine Benmokhtar et ce, avant le 15 décembre prochain, a-t-on appris hier de la LFP. Cette affaire intervient au moment où le Rapid se débat dans d'énormes problèmes financiers ayant conduit à une grève enclenchée par les joueurs depuis trois jours et qui se poursuit toujours. Les coéquipiers de Mohamed Derrag exigent le paiement des arriérés de leurs salaires, alors que le président Mohamed Hamri se dit incapable de satisfaire les doléances de ses capés en ces temps de vaches maigres. La grève des joueurs du RCR pourrait les stopper dans leur élan, eux qui restent sur deux victoires de rang, l'une sur le terrain du CA Batna et l'autre à domicile contre

la JSM Skikda. Deux victoires par lesquelles l'équipe s'est rachetée de son départ raté en championnat.