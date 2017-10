ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:LES VERTS DÈS AUJOURD'HUI À YAOUNDÉ Quel visage aura la nouvelle bande à Alcaraz?

Par Saïd MEKKI -

Mandi face à Darfalou à l'entrainement

Pour ce match contre le Cameroun, plus d'une dizaine de joueurs cadres des Verts n'ont pas été convoqués à l'image, entre autres de Slimani, Mahrez, pour laisser place à de nouveaux noms et un nouveau départ.

La sélection nationale s'envolera aujourd'hui vers Yaoundé par vol spécial au départ de l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger pour disputer son match de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018 face au Cameroun samedi prochain. Ce match, prévu à 17h au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, sera dirigé par l'arbitre tunisien Youssef Sraïri, assisté de ses compatriotes Mohsen Bensalem et Yamen Melloulchi. Un rendez-vous sans grand enjeu, puisque les deux nations sont déjà éliminées de la course au Mondial 2018.

L'Algérie est lanterne rouge, avec un seul point en quatre matchs, précédée du Cameroun, qui pointe à la troisième place du groupe, avec trois points.

Le ticket unique pour la Russie se jouera donc entre le Nigeria (10 points) et la Zambie (7 points). N'empêche que pour préparer ce match et compte tenu des circonstances suite à la double défaite des Verts face à la Zambie, un changement remarquable a été effectué au sein de l'EN avec le coach Lucas Alcaraz très critiqué. Il a convoqué des joueurs pour un ultime stage qui a débuté lundi dernier au Centre technique de Sidi Moussa. Et justement, lors de ce stage, le coach Alcaraz a connu plusieurs perturbations: il y a eu les défections du défenseur Faouzi Ghoulam (SS Naples) et du meneur de jeu Yacine Brahimi (FC Porto). Le cas de Ghoulam fait couler beaucoup d'encre alors que Brahimi est retourné au Portugal pour se soigner, car il a été autorisé par le staff médical des Verts. Après une séance de remise en forme des joueurs, avant-hier, avec musculation et étirements, plus tours de piste, les joueurs devaient également s'entraîner hier, juste après les deux conférences de presse: celle du sélectionneur, suivie de trois joueurs. Ce matin, une légère dernière séance est prévue à Sidi Moussa avant le départ vers Yaoundé à bord d'un vol spécial d'Air Algérie qui durera 5 heures. Après avoir enregistré les défections de Ghoulam et Brahimi, Alcaraz a fait appel au joueur du MC Alger, Brahim Boudebouda, ainsi qu'au le milieu de terrain international algérien d'Empoli (Italie), Ismaël Bennacer, pour combler les absences enregistrées au sein des Verts à la veille de leur déplacement à Yaoundé. Pour ce match contre le Cameroun, plus d'une dizaine de joueurs cadres des Verts n'ont pas été convoqués à l'image, entre autres de Slimani, Mahrez...

En effet, le sélectionneur des Verts, Lucas Alcaraz, a fait appel à 23 joueurs plus deux invités de l'O Médéa. La liste est marquée par la première convocation du joueur de l'Hellas Vérone, Mohamed Farès, qui avait pris part dimanche dernier au match de son équipe en championnat d'Italie contre le Torino (2-2). Beaucoup de travail de cohésion attendra donc Alcaraz, bien qu'on retrouve au sein des joueurs convoqués des cadres de l'équipe pour garder une certaine stabilité. Mais, force est de reconnaître que la remobilisation des joueurs sera difficile compte tenu de l'absence totale d'enjeu dans ce match contre le Cameroun.

Alcaraz est très attendu à l'issue de ce match et une victoire ou au moins un nul atténuerait quelque peu les «critiques» des observateurs et spécialistes à l'encontre du coach des Verts, surtout après les deux dernières défaites contre la Zambie. Alcaraz est donc sous pression bien qu'il sache qu'il ne devrait pas aller au-delà du dernier match de ces éliminatoires du Mondial 2017 prévu au mois de novembre prochain à Constantine face au Nigeria...