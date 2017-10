ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:ALCARAZ EN CONFÉRENCE DE PRESSE HIER "Mon contrat est de qualifier l'EN à la CAN 2019"

Par Lounès MEBERBECHE -

Le technicien espagnol mesuré dans son discours

Il faudrait d'emblée signaler que le coach des Verts s'est affiché serein et très diplomate dans ses réponses qui ont été courtes et évasives.

A la veille du départ de la délégation algérienne à Yaoundé, le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a animé hier matin une conférence de presse au Centre technique national de Sidi-Moussa. Lors de cette rencontre avec les médias, le technicien espagnol est d'abord revenu sur la composante de sa liste des joueurs qui affronteront le Cameroun samedi, tout en répondant aux questions relatives aux polémiques surgies au lendemain de la double défaite contre la Zambie et à la révolution de l'effectif de l'EN prévue par le président de la FAF. Mais il faudrait d'abord signaler d'emblée que le coach des Verts s'est affiché serein et très diplomate dans ses réponses qui ont été courtes et évasives. S'agissant d'abord de son objectif pour cette joute sans enjeu contre les Lions indomptables, Alcaraz dira: «Au-delà du classement de la FIFA, je voudrais remporter cette rencontre. Nous allons à Yaoundé pour gagner. Nous allons tout faire pour renouer avec la victoire et redonner de la joie au public même si l'équipe est éliminée.

Le match de samedi prochain marquera un nouveau départ pour l'équipe». Quant à la question relative à son avenir à la tête de l'EN, l'ex-coach de Grenade a rétorqué: «L'objectif qui m'a été assigné dans le contrat me liant à la FAF est de qualifier l'Equipe nationale à la CAN 2019 et d'aller le plus loin possible dans le tournoi.», avant d'ajouter: «Les éventuels faux pas contre le Cameroun et le Nigeria ne risquent pas de remettre en cause mon avenir» et cela malgré la dernière sortie médiatique du Bureau fédéral qui a annoncé il y a deux semaines que finalement, il ne maintiendrait Alcaraz que jusqu'au dernier match contre le Nigeria, avant de discuter à nouveau de son avenir. Cela n'a fait qu'accentuer le doute qui planait sur l'avenir de l'Espagnol au-delà du 6 novembre prochain. Pour ce qui est des mauvais résultats de l'EN, le coach espagnol a répondu clairement: «L'Algérie jouait avec les mêmes joueurs avant mon arrivée et avait enregistré de mauvais résultats. Toutefois, je m'engage à améliorer le rendement de l'équipe. Celle-ci a besoin d'un sang neuf pour repartir du bon pied et c'est à moi de choisir les joueurs qui conviennent». Interrogé sur la mise à l'écart du trio Bentaleb, Slimani et Mahrez, non-retenu pour le match de samedi, le technicien espagnol a estimé que leur absence n'aura pas d'impact sur le rendement de l'équipe. «Je suis le seul à décider de la mise à l'écart de certains cadres de l'équipe et c'est pour le bien de la sélection sans aucune pression ni d'intervention extérieure.

Les joueurs sont sélectionnés en Equipe nationale sur la base de quatre critères importants, à savoir: les besoins de la sélection, le rendement en club, le rendement en sélection et les besoins du match immédiat», a-t-il indiqué avant de poursuivre: «Actuellement, Mahrez, Slimani et Bentaleb ne remplissent pas les conditions exigées, d'où leur non-convocation et il s'agit là de l'unique raison ayant motivé cette décision.» Pour ce qui est du cas de Faouzi Ghoulam, qui ne s'est pas présenté au stage des Verts à Sidi Moussa pour une histoire de maladie, Alcaraz a carrément éludé la question, considérant qu'il n'y avait pas de cas Ghoulam et que par conséquent il n'y avait pas lieu de s'étaler sur le sujet. «Ghoulam est tombé malade et son club employeur a publié un communiqué officiel pour confirmer son incapacité à faire le déplacement à Alger. Je pense que tout a été dit», a indiqué l'Espagnol, avant de conclure à propos de son groupe: «Nous travaillons dans d'excellentes conditions et l'ambiance dans le groupe est très bonne. J'ai déjà travaillé avec la majorité des joueurs, à l'exception du défenseur de l'USM Alger, Farouk Chafaï.»

Enfin, au sujet de la convocation des joueurs locaux pour ce match contre le Cameroun, le coach andalou répondra: «J'ai commencé à connaître un peu mieux les joueurs du championnat local. J'ai donné une chance aux plus méritants d'entre eux. Nous avons convoqué huit joueurs locaux, dont quatre nouveaux, qui honorent leur toute première sélection en équipe A. Mais ils sont en forme et ils ont la motivation. Donc, ça valait le coup de leur faire confiance et tout ce que j'espère désormais, c'est qu'ils ne feront pas long feu en sélection» a-t-il conclu son point presse.