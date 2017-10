L'Allemagne et l'Angleterre qualifiées, la Pologne y est presque

L'Allemagne et l'Angleterre se sont qualifiées pour le Mondial 2018, avant-hier lors de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la zone Europe, tandis que la Pologne, large vainqueur de l'Arménie (6-1), devra patienter encore avant d'obtenir son ticket pour la Russie. C'est parti la Russie! L'Allemagne, tenante du titre, s'est qualifiée pour le Mondial 2018 grâce à sa nette victoire contre l'Irlande du Nord (3-1), son seul modeste poursuivant dans le Groupe C. Avec un bilan impressionnant: 9 victoires en 9 matchs, pour 38 buts inscrits et seulement trois encaissés!

L'Irlande du Nord (2e, 19 pts), qui a su surfer sur l'élan de son bel Euro-2016 (8es de finale) termine à la 2e place synonyme de potentiel barrages. Merci Harry Kane! L'Angleterre a validé son ticket pour la Russie dans la douleur après sa piètre victoire contre la Slovénie (1-0), grâce à un but victorieux de son nouveau capitaine inscrit dans les arrêts de jeu. Avec 23 points avant la dernière journée, les hommes de Gareth Southgate ne peuvent plus être rattrapés par leurs voisins écossais, 2e avec 17 points, après leur succès sur la Slovaquie (1-0), désormais 3e (15 pts).

L'enjeu de l'ultime journée sera de déterminer qui des Ecossais ou des Slovaques terminera à la place de potentiel barragiste. Ce n'est pas encore fait, mais la Pologne a pris une grosse option sur la qualification pour le Mondial russe. Après leur carton contre l'Arménie (6-1), les Polonais restent seuls leaders du groupe E (22 pts) avec trois unités d'avance sur le Danemark.

A noter que Robert Lewandowski, auteur d'un triplé, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale polonaise avec désormais 50 buts à son compteur. Le choc de poursuivants entre le Danemark et le Monténégro a basculé en faveur des Scandinaves (1-0).

Les Danois, désormais seuls deuxièmes, ont réalisé la bonne opération grâce à un but du meneur de jeu Christian Eriksen. Alors qu'il reste encore 6 tickets directs pour le Mondial 2018 à distribuer dans la zone Europe, les huit meilleurs deuxièmes des neuf groupes disputeront un barrage en matchs aller-retour entre le 9 et le 14 novembre. Le tirage au sort aura lieu le 17 octobre (13h) et les huit équipes seront réparties dans deux chapeaux en fonction de leur classement FIFA au 16 octobre.