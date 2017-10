CHAMPIONNATS ARABES U18 D'ATHLÉTISME Un test pour les présélectionnés le 13 octobre

Une journée test est programmée le 13 octobre à Alger pour les présélectionnés en vue des Championnats arabes U18, prévus du 2 au 4 novembre à Tunis (Tunisie), a indiqué mercredi soir la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sur son site Internet. «Cette journée concerne 39 athlètes et une liste additive de quatre athlètes appelés, eux, à réaliser les minima pour faire le déplacement en Tunisie», a ajouté l'instance fédérale dans un bref communiqué. Les tests verront le déroulement de huit courses et six concours, selon le programme tracé par la direction des jeunes talents de la FAA, a-t-on fait savoir de même source.