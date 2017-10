CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CROSS-COUNTRY 48 athlètes présélectionnés en stage à Zéralda

48 athlètes dont 17 filles ont été présélectionnés pour un stage de préparation du 8 au 31 octobre à Zéralda en prévision des 5es championnats d'Afrique de cross-country qui se dérouleront le 17 mars 2018 à Chlef, a indiqué la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) sur son site Internet. «La liste a été choisie sur la base des prestations des athlètes lors des compétitions de cross-country et de courses des 5000 et 10.000m de la saison précédente. Composée de juniors, seniors hommes et dames, les athlètes ont été retenus par un staff technique dirigé par les entraîneurs nationaux Mohamed Salem et Azzeddine Sakhri sous la direction du directeur technique national (DTN) de la (FAA) Abdelkrim Sadou», a précisé l'instance fédérale. Selon la même source, il a été décidé de débuter la préparation par un stage entre le 8 et le 31 octobre 2017 à Zéralda et de l'achever avec le déroulement du Championnat national de cross-country, le 17 février 2018 à Chlef, à l'issue duquel les sélections seront connues. Après le premier regroupement de Zéralda, les autres stages se dérouleront dans les centres de regroupement de Tikjda et de Sétif, deux lieux jugés par la DTN spécifiques et propices à la préparation du cross-country.