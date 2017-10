COMMUNICATION SUR LE SPORT ET LE FOOTBALL PROFESSIONNEL EN AFRIQUE Ahmad Ahmad aujourd'hui à Dakar

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, se rendra au Sénégal, le samedi 14 octobre prochain, sur invitation des responsables d'un programme de formation en management du sport sponsorisé par la FIFA et conduit en partenariat avec l'université Cheikh Anta-Diop (UCAD) de Dakar, a rapporté l'agence sénégalaise. Dénommé Cies-Ucad, ce programme de formation sponsorisé par l'instance dirigeante du football mondial fête cette année ses 10 ans d'existence. Au cours de son séjour au Sénégal, Ahmad Ahmad va animer le premier thème de la conférence-anniversaire du Cies-Ucad, selon les responsables de cette formation, précisant que sa communication portera sur «Le sport et le football professionnel en Afrique: état des lieux et perspectives pour la prochaine décennie». Il s'ensuivra d'autres communications, dont celles du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, et du président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Saër Seck.