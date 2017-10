DISPENSÉS EN SÉLECTION Brahimi et Ghoulam reprennent l'entraînement en club

Forfaits pour le match de ce soir Cameroun-Algérie pour raisons médicales, Faouzi Ghoulam et Yacine Brahimi ne sont pas restés longtemps loin des prés. Les deux joueurs se sont entraînés mercredi dernier et avant-hier en suivant un programme spécial. Alors que la FAF a décidé de refermer le dossier Ghoulam aussitôt ouvert, après avoir pris la peine quand même d'envoyer un médecin à Naples pour constater «la maladie» de l'arrière gauche, la polémique autour de ce «forfait très diplomatique», ne risque pas de baisser pour autant après le retour à l'entraînement de l'ancien Stéphanois. Ce dernier a effectué, en effet, une séance en salle, mercredi après-midi, comme l'affirme le SSC Napoli sur son site Internet. Faouzi Ghoulam souffrait, d'après le rapport médical du médecin de Naples de fièvre et de diarrhée, d'où son incapacité à se déplacer à Alger. La diarrhée s'est semble t-il estompée depuis! Pour sa part, Yacine Brahimi a effectué deux séances d'entraînement, en salle avant-hier et sur gazon hier. Le numéro 8 du FC Porto s'est ainsi entraîné à l'écart du groupe avec un récupérateur physique, a annoncé le site des Dragons de Porto, avant-hier matin.