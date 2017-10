ELIMINATOIRES DE LA CAN 2018 FÉMININE Les Algériennes face aux Sénégalaises au 1er tour

La sélection nationale féminine de football sera opposée au Sénégal lors du premier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations dont la phase finale se déroulera en 2018 au Ghana, a indiqué mercredi soir la Fédération algérienne de football sur son site Internet.

Le match aller aura lieu le 26 février prochain au Sénégal, alors que la manche retour se déroulera le 6 mars en Algérie. Selon la même source, si les Algériennes remportaient cette double confrontation, elles affronteraient au deuxième tour le vainqueur du match opposant la Libye à l'Ethiopie. «Il n'y a jamais de bon ou de mauvais tirage, le Sénégal est une grande nation de football qui possède une sélection féminine d'un bon niveau. Cette sélection avait été sortie difficilement par le Cameroun en éliminatoires il y a deux ans, ce qui montre qu'elle est en progrès constant. Nous l'avons affrontée deux fois par le passé et le bilan est d'une victoire pour chacune des deux sélections», a déclaré le sélectionneur national Azzedine Chih au site de la FAF. Chih estime que l'avantage de jouer le match retour à domicile n'était pas un critère déterminant, «surtout dans le football féminin où le terrain et le public ne constituent pas des paramètres décisifs». «Ce ne sera pas facile, mais nous comptons bien nous préparer pour cette double confrontation. Nous avons entamé notre cycle de préparation il y a un an et il nous reste quatre mois avant le premier match. Nous essayerons d'être au rendez-vous», a conclu le sélectionneur national.