ENTRETIEN DES PELOUSES NATURELLES Un plan d'action arrêté pour la formation des agents

Un plan d'action a été arrêté par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour la formation des agents en charge de l'entretien des pelouses naturelles, a indiqué avant-hier un communiqué du MJS. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de travail regroupant les directions de la jeunesse et des sports et directeurs des offices des parcs olympiques de wilaya autour de la thématique de l'amélioration de l'entretien des pelouses. Au cours des débats, un plan d'action a été arrêté par le ministère, prévoyant à court terme la formation et le recyclage des agents en charge des pelouses et la réalisation des gazonnières en fonction des disponibilité du foncier des Opow. A moyen terme, dans le cadre de l'action inter-sectorielle, les intervenants ont plaidé la formation professionnelle et universitaire ainsi que la création de microentreprises dans ce créneau, a conclu le communiqué du MJS.