LIGUE 1 ET 2 MOBILIS Deux journées d'étude pour évaluer l'arbitrage

La Commission fédérale d'arbitrage de la FAF organisera deux journées d'études les 6 et 7 octobre 2017 au Centre technique national de Sidi Moussa pour évaluer l'arbitrage durant les cinq premières journées des championnats de Ligue 1 et 2 Mobilis. L'objectif de ces journées d'études est l'établissement d'un bilan général sur les prestations des arbitres en essayant de mettre en exergue les points forts et en proposant des solutions pour améliorer les points faibles, précise la même source. Les arbitres concernés par ces journées d'études sont les arbitres d'élite désignés pour les matchs des Ligues 1 et 2 Mobilis.