LIGUE 1 MOBILIS La 7e journée les 16 et 17 octobre

La septième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se déroulera les 16 et 17 octobre prochains, a indiqué la Ligue de football professionnelle avant-hier. La journée qui s'étalera sur deux jours, débutera le lundi 16 octobre avec la programmation de la rencontre entre Paradou AC et DRB Tadjenanet à 17h au stade Omar-Hamadi. Les sept autres rencontres de cette 7e journée se dérouleront le mardi 17 octobre avec notamment l'affiche entre le MC Oran-MC Alger à Zabana et le derby de l'Est entre le CS Constantine et l'ES Sétif au stade Chahid-Hamlaoui (Constantine).