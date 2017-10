NAPLES A CONFIRMÉ SA VENUE Le médecin de la FAF a rendu visite à Ghoulam

Un médecin dépêché par la Fédération algérienne de football à Naples a rendu visite à l'international algérien Faouzi Ghoulam qui n'a pas rejoint la sélection nationale, en stage à Sidi Moussa, pour cause de «maladie», a indiqué le leader du championnat d'Italie. «Faouzi Ghoulam a été visité par un médecin nommé par la Fédération algérienne de football qui a certifié la persistance du syndrome grippal», a précisé la même source. La FAF avait annoncé mardi dernier que le défenseur algérien n'avait pas rejoint la veille le stage de l'Equipe nationale à Sidi Moussa en vue du match contre le Cameroun, pour cause de «maladie» et qu'elle songeait à lui envoyer un médecin à Naples pour l'ausculter. Le club de Ghoulam, «la SSC Napoli, avait envoyé une correspondance à la FAF pour l'informer que le joueur souffre d'une fièvre, d'une diarrhée et de vomissements et que son état de santé ne lui permet pas de voyager afin de venir faire constater sa maladie par le staff médical de la sélection nationale», avait écrit l'instance fédérale sur son site Internet. Interrogé mercredi par les médias lors d'une conférence de presse à Sidi Moussa sur l'absence de Ghoulam, le sélectionneur de l'Algérie Lucas Alcaraz a évité la question, considérant qu'il n'y avait pas de «cas Ghoulam», et que par conséquent, il n'avait pas besoin de s'étaler sur le sujet.