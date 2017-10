PRÉPARATION DES EQUIPES NATIONALES DE VOILE Treize filles en stage à Alger-plage

Treize véliplanchistes (filles) des équipes nationales des séries Rsx, Bic Techno et Laser 4.7 ont entamé avant-hier un stage de préparation au niveau de l'école de voile d'Alger plage et qui s'étalera jusqu'au 10 octobre, a indiqué la Fédération algérienne de voile (FAV) sur sa page Facebook. Selon l'instance fédérale, ce stage rentre dans le cadre de la préparation des Equipes nationales aux échéances internationales, notamment le championnat d'Afrique de planche à voile, prévu en Egypte en mois de novembre prochain. La série Rsx est représentée avec quatre filles, il s'agit de Rezouni Meriem, Abid Fatima, Abid Khadra et Bebaes Katia, alors que celle du Bic techno est présente avec Aït Ali Slimane Lina, Tiriche Amira, Rezouani Naile et Maiti Djihane. Pour sa part, la série Laser 4.7 est présente avec cinq joueuses, à savoir: Karassane Malia, Dia Rym Isra, Lechhab Sana, Touabi Racha et Abdelfateh Maïssa.