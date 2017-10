TOURNOI INTERNATIONAL «BATICHE-SAIFI» DE TENNIS (JUNIORS) Rihane et Amier passent en finale du double

Le duo algérien composé de Youcef Rihane et Matis Amier a composté avant-hier soir son billet pour la finale du tableau double du tournoi international de tennis ITF/CAT juniors Batiche-Saïfi, qui se dispute au Tennis club de Sidi Fredj (Alger) du 1er au 7 octobre. Les Algériens, têtes de série numéro 4, se sont imposés lors de la demi-finale face à la paire tunisienne composée de Skander Ben Abdallah et Aziz Helai, têtes de série numéro deux par deux sets à 0 (6-1, 7-5). Pour le compte de la finale prévue hier, Rihane et son compatriote affronteront le Tunisien Mohamed Selim Ben Ali et l'Ukrainien Eric Vanshelboim, têtes de série numéro un. Chez les filles, Lynda Benkaddour est la seule Algérienne toujours en course dans le tableau double. Associée à Zara Lennon de l'Ile Maurice, les têtes de série numéro un se sont imposées face aux Tunisiennes Feriel Mahbouli et Mayssa Tebourbi sur le score de 6-2, 6-1 en demi-finale. Benkaddour et Lennon affronteront vendredi en finale l'Egyptienne Amina Lasheen et la Tunisienne Ferdaous Bahri, têtes de série numéro deux.