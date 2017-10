CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS DE VOLLEY-BALL (DAMES) L'Algérie visera le podium à Yaoundé

Cette compétition a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 20 octobre prochain

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de volley-ball (Afvb), Réda Bouzid, a indiqué que l'objectif de la sélection nationale dames lors du championnat d'Afrique des nations 2017, prévu du 6 au 20 octobre au Cameroun, était d'atteindre le podium même si la mission ne sera pas aussi facile. «Nous voulons terminer sur le podium même si notre objectif principal avec cette équipe reste le championnat d'Afrique de 2019.

Les filles vont jouer toutes leurs chances pour ne pas avoir le rôle de figurant, elles vont tout donner et pourquoi pas décrocher le ticket du Mondial 2018 prévu au Japon», a indiqué Bouzid.

L'équipe algérienne a subi un grand changement dans son effectif par rapport à la dernière édition du championnat d'Afrique disputée au Kenya où elle avait terminé à la 2e place au classement après sa défaite en finale devant le pays hôte 3 sets à 0.

«Comme je l'ai déjà dit auparavant, ce n'est plus la même équipe qui a pris part à la dernière édition où nous avons obtenu la deuxième place.

Notre équipe est jeune et en pleine reconstruction car l'objectif principal est de préparer le championnat d'Afrique 2019», a ajouté le DTN.

La sélection algérienne, qui compte dans ses rangs 13 joueuses, a effectué un stage commun en Tunisie avec le Six local du 26 septembre au 3 octobre, sous la houlette du staff technique composé de Tennoun Nabil (entraîneur en chef) et Gharzouli Fayçal (entraîneur-adjoint).

«Afin d'aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions, il a été décidé d'effectuer un stage en Tunisie.

Nous avons affronté l'Equipe nationale de Tunisie lors de ce stage à deux reprises, signant deux victoires sur le score de 3-1 (respectivement 27-25, 25-23, 20-25, 25-23 et 25-15, 22-25, 26-24, 27-25)». A Yaoundé, le DTN prédit une domination du pays hôte, le Cameroun, de la Tunisie, du Kenya et de l'Egypte.

«A mon avis, ces quatre pays seront les grands favoris même si le tirage au sort n'a pas encore eu lieu car il risque d'y avoir des désistements de dernière minute. On ne connaît pas encore la formule de compétition.

Il y a deux possibilités: si huit nations au moins seront présentes, elles seront alors versées dans deux poules et les deux premiers de chaque groupe passeront au dernier carré. Le cas échéant, les participants seront regroupés dans une poule unique sous forme de championnat et le premier sera déclaré champion», a conclu Bouzid.



Championnat d'Afrique des nations de volley-ball (messieurs)

Les Algériens en stage en Bulgarie

L'Equipe nationale seniors messieurs de volley-ball a entamé hier un stage pré-compétitif qui s'étalera jusqu'au 15 octobre dans la capitale Sofia (Bulgarie) en vue du championnat d'Afrique de la catégorie prévu au Caire (Egypte) du 21 au 29 octobre, a indiqué avant-hier soir la Fédération algérienne de volley-ball (AFVB) sur son site Internet. Le staff technique national, composé du trio Kaci Mohamed Saïd (entraîneur en chef) qui vient de remplacer l'ancien sélectionneur Mouloud Ikhedji, limogé, Mebarki Mustapha (entraîneur adjoint) et Bouhella Salim (entraîneur adjoint) a retenu 14 joueurs pour ce stage. Selon la même source, quatre matchs amicaux contre des clubs bulgares sont au programme du séjour.