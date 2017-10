A UNE SEMAINE DU DERBY MCA-USMA À BOLOGHINE Casoni et Paul Put jouent leurs têtes

Par Lounès MEBERBECHE -

Leur face-à-face sera déterminant pour l'avenir des deux coachs

Les deux coachs Paul Put et Bernard Casoni se retrouvent déjà sous pression après seulement cinq journées disputées en championnat et qui devront jouer leur tête, chacun de son côté, lors de leur confrontation à l'occasion de cette affiche tant attendue.

Les deux clubs voisins de la capitale, en l'occurrence l'USM Alger et le MC Alger, traversent une période très délicate en ce début de saison sur le plan national, qui s'est répercuté sur les résultats de ces deux formations en championnat de Ligue 1 Mobilis.

Les deux équipes, uniques représentants algériens en coupes africaines, avaient de grandes ambitions pour cette saison 2017-2018, en Ligue des Champions (USMA) et en coupe de la CAF (MCA), mais au fil des semaines, ils ont perdu leur réussite de la saison écoulée, ce qui a mis davantage de pression sur leurs staffs technique ainsi que les joueurs et même la direction. Ainsi, à une semaine de leurs retrouvailles à l'occasion du big derby algérois, prévu samedi 14 octobre au stade Omar-Hamadi de Bologhine à 17h45, les deux clubs affichent en ce moment une phase de méforme qui s'est répercutée sur la stabilité de l'équipe. Face à cette situation, les deux coachs Paul Put et Bernard Casoni se retrouvent déjà sous pression après seulement cinq journées disputées en championnat et qui devront jouer leur tête, chacun de son côté, lors de leur confrontation à l'occasion de cette affiche tant attendue.

Du côté du MC Alger, cette formation est en train de connaître un début de saison très difficile, suite à plusieurs échecs, notamment son élimination en quarts de finale de la coupe de la CAF, il y a 10 jours, face au Club Africain de Tunis.

Une contre-performance qui a anéanti les espoirs du large public du Doyen ainsi que les responsables de Sonatrach d'offrir au MCA une seconde étoile africaine sur son maillot. En championnat, le vice-champion d'Algérie de la saison écoulée, n'a remporté qu'un seul match depuis le début de la saison, en cinq sorties, contre deux défaites et deux nuls, dont un dernier mardi dernier lors de la réception de l'O Médéa. Ayant très mal digéré leur sortie prématurée en coupe de la CAF, les partenaires de Nekkache ont du mal à se reconcentrer en Ligue 1 comme le justifie cette défaite en déplacement contre le CS Constantine (1-0) et un partage des points, mardi dernier après-midi contre des Médéens (11es, 5 points). Un bilan de début de saison qui coince le Doyen à la 13e place avec cinq unités, de quoi mettre la pression sur les Vert et Rouge et leur coach français. Mais le fauteuil de ce dernier est menacé et le coach jouerait même sa tête, lors de la prochaine journée lors du derby face à l'USM Alger.

Bernard Casoni bénéficie d'un sursis jusqu'à ce rendez-vous algérois, du moins c'est ce qui ressort de la réunion qu'il a tenue avec les dirigeants du MCA après le match contre l'OM, même s'il semblerait que son sort soit déjà scellé. Parallèlement, le coach belge de Soustara est plus que jamais sur la sellette après les maigres prestations de ses poulains en championnat et en Ligue des champions. En effet, en Ligue 1 Mobilis, les Rouge et Noir se trouvent à la triste 12e place à égalité de points avec le MCA.

Un véritable ratage en ce début de saison pour les Algérois qui prévoyaient de frapper fort dès l'entame de la saison, mais la réalité du terrain a été toute autre.

Les copies rendues par les partenaires de Zemmamouche en compétition africaine ont enfoncé davantage le coach belge qui semble être loin de pouvoir redresser la situation des Usmistes.

Ayant passé le cap des quarts de finale de la C1 avec deux matchs nuls contre la formation mozambicaine, fournissant deux prestations très faibles, les Rouge et Noir se sont fait accrocher au stade du 5-Juillet en demi-finale aller par le Wydad Casablanca (0-0).

Un score qui compromet sérieusement les chances des Algérois pour la seconde manche, prévue le 20 du mois en cours et qui pourrait voir le coach Paul Put sauter si élimination il y aurait.

Pour les observateurs, Paul Put a montré ses limites tactiques encore une fois, s'enfonça dans le doute, suite à cette défaite amère contre l'USMBA (2-0) mardi dernier en match retard.

Les coéquipiers de Rabie Meftah joueront d'abord un autre match de retard mardi prochain face à l'USM El-Harrach, dans l'espoir de renouer avec la victoire avec cette empoignade face au voisin du Doyen. Quelques jours après, les Rouge et Noir se rendront à Casablanca pour tenter d'arracher une place en finale face à une solide équipe du WAC. A défaut d'une grande performance, le coach belge devrait, selon une source fiable, sauter sur place.

De quoi laisser présager un séjour très court pour l'un de ces deux coachs du MCA et de l'USMA à Alger dès ce mois-ci, à moins d'épargner provisoirement la tête de l'un deux en échange d'une victoire à Bologhine.



Ligue des champions (demi-finale aller)

Chafaï et Benmoussa dans l'équipe type de la CAF

Les défenseurs de l'USM Alger Farouk Chafaï et Mokhtar Benmoussa, ont été désignés dans l'équipe type des demi-finales aller de la Ligue des champions dont les matchs se sont déroulés le week-end dernier, a indiqué avant-hier la Confédération africaine de football sur son compte Twitter.

L'USM Alger et le WA Casablanca se sont neutralisés (0-0) lors du match aller disputé vendredi dernier au stade du 5-Juillet (Alger).

Outre les deux joueurs algériens, le Onze type des matchs aller des demi-finales est constitué comme suit: Zouhair Laaroubi

(WA Casablanca), Youssef Rabeh (WA Casablanca), Hamdi Nagguez (ES Sahel), Amine Ben Amor (ES Sahel), Mohamed Ounajem

(WA Casablanca), Alaya Brigui (ES Sahel), Abdallah Said (Ahly du Caire), Al Khaly Bangoura (ES Sahel) et Amr Marey (ES Sahel).

Le match retour WAC-USMA est prévu entre le 20 et le 22 octobre prochain au Maroc.