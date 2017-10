ARSENAL L'avenir d'Özil et de Sanchez se précise

Goal dévoile de nouvelles indications sur l'avenir des deux joueurs franchise des Gunners, tous deux en fin de contrat en juin prochain.

Chez les Gunners, deux joueurs sont actuellement au centre des débats. Il s'agit de Mesut Özil et d'Alexis Sanchez. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les deux joueurs sont en fin de contrat et qu'Arsenal risque ainsi de voir ses deux stats et éléments les mieux côtés sur le marché, s'envoler gratuitement. Dès le mois de janvier, ils auront effectivement la possibilité de discuter et même de signer des pré-contrats avec des clubs intéressés par leurs services. Goal rapporte de nouvelle informations sur la situation de l'Allemand et du Chilien. Özil est celui qui semble avoir le plus d'options de rester. Effectivement, l'ancien du Real Madrid envisage la possibilité de rester à Arsenal, lui qui est heureux à Londres. Pour l'instant, aucune offre de prolongation n'a cependant été proposée par la direction londonienne et les grands clubs toquent à la porte. Le Barça et Manchester United où il pourrait retrouver José Mourinho seraient ainsi sur le coup selon Goal, mais Arsenal tentera bien de le conserver. L'Allemand ne serait cependant pas très séduit par l'idée de vivre à Manchester. De son côté, Alexis Sanchez semble avoir pris sa décision et tout porte à croire qu'il va bel et bien quitter l'Emirates dès cet été.

Lui aussi ne manque pas de prétendants et si l'option Paris Saint-Germain semblait un temps réelle, le Chilien serait surtout séduit par Manchester City et les Citizens seraient même sa priorité. Juin 2018 marquera donc la fin de l'histoire d'amour entre le Tocopillano et les Gunners, qui avait démarré en 2014 après son départ du Barça. Les dirigeants canonniers vont avoir du pain sur la planche pour le remplacer...