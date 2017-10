BAYERN MUNICH Neuer pourrait finalement être absent jusqu'en mars

Le gardien allemand du Bayern Munich, Manuel, Neuer, opéré du pied et initialement indisponible jusqu'en janvier, pourrait finalement être absent jusqu'en mars en raison d'une cicatrisation plus longue que prévue.

«Une cicatrisation se produit dans le pied et celle-ci pourrait même durer six mois», a expliqué hier le capitaine bavarois dans une interview accordée à la télévision du club. «Cela dépend toujours du processus de guérison, bien sûr (...) ma rééducation se passe bien jusqu'à présent, je suis très positif et pense que cela va aller mieux», a-t-il cependant admis. Opéré à la mi-septembre pour une foulure du métatarse gauche, le pilier de l'équipe Championne du monde de 31 ans devait faire son retour «début 2018», selon le club. Une si longue absence serait un nouveau coup dur pour le Bayern Munich qui traverse actuellement une importante période de turbulences après un début de saison poussif en championnat (2e mais avec 5 points de retard sur Dortmund) et surtout la claque (3-0) donnée par le Paris SG en Ligue des champions. Cela a conduit la direction du club à se séparer de l'Italien Carlo Ancelotti et à le remplacer vendredi par le néo-retraité Jupp Heynckes, 72 ans, l'entraîneur du «triplé» historique du Bayern en 2013.