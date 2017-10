CHAMPIONNAT NATIONAL DES JEUX ET DES SPORTS TRADITIONNELS Plus de 150 participants à Relizane

Plus de 150 sportifs participent au 4e championnat des jeux et des sports traditionnels dont le coup d'envoi a été donné, avant-hier à la place des Martyrs au centre de Relizane. Cette manifestation de deux jours, organisée par la Fédération nationale des jeux et des sports traditionnels, en coordination avec la ligue de wilaya et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Relizane, verra la participation de 14 clubs sportifs représentant les wilayas d'Adrar, Saïda, Mostaganem, Mascara, Oran, Tlemcen, Aïn Temouchent, Tiaret, Chlef et Relizane. Les vainqueurs des différentes catégories d'âge des deux sexes seront récompensés dans 5 disciplines des sports traditionnels, dont le bâton (matrague) et la lutte. Le président de la Fédération nationale des jeux et des sports traditionnels, Mamouni Bouterfas, a indiqué que l'objectif de cette manifestation sportive est de faire connaître les jeux et les sports traditionnels pratiqués par les Algériens, soulignant que c'est une occasion de découvrir des jeunes talents et la préservation de ce patrimoine national ancien. Le même responsable a ajouté que c'est une occasion pour faire revivre des sports pratiqués, depuis longtemps, par les Algériens, en dehors des championnats nationaux, de faire connaître aux jeunes générations d'une étape importante de l'histoire de nos ancêtres et de promouvoir les zones touristiques, historiques et culturelles, ainsi que les échanges entre les jeunes Algériens. Il est à noter que la Fédération nationale des jeux et des sports traditionnels a été fondée en 1994 et comprend 16 ligues et 97 associations réunissant plus de 5 000 sportifs, indique la même source.