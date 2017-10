CROATIE Dalic nommé nouveau sélectionneur

Tenue en échec par la Finlande en toute fin de rencontre à domicile, la Fédération croate de football a démis de ses fonctions son sélectionneur Ante Cacic. Zlatko Dalic a été nommé à sa place. Le président de la fédération s'est exprimé sur ce choix en conférence de presse. «Dalic est le nouvel entraîneur et sera en poste lors du dernier match en Ukraine. Nous avons pris seulement quatre points dans nos quatre derniers matches et nous avons estimé que nous n'avions plus le choix et devions agir.»