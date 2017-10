FIFA Jérôme Valcke mercredi devant le TAS

Jérôme Valcke est également visé par une procédure judiciaire ouverte en mars 2016 par la justice suisse

L'ex-secrétaire général de la FIFA, le Français Jérome Valcke, sera présent mercredi devant le Tribunal arbitral du sport afin de contester sa suspension de 10 ans infligée par la FIFA.

Ancien directeur du marketing puis secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, 56 ans, avait été condamné le 16 février 2016, en première instance par la justice interne de la Fifa à 12 ans de suspension de toute activité liée au football, une peine ensuite réduite en appel à 10 ans. Jérôme Valcke «figure sur la liste des participants pour l'audience du 11 octobre», a indiqué le TAS. Ce dernier a précisé que l'audience débuterait à 9h30. L'ancien bras droit de Joseph Blatter, ex-président de la FIFA lui aussi suspendu (8 ans réduits à 6 ans en appel), avait été relevé de ses fonctions le 17 septembre 2015 après avoir été mis en cause dans une affaire de revente de billets du Mondial-2014, avant d'être limogé le 14 janvier 2016. Jérôme Valcke avait déposé en février dernier un appel devant le TAS afin que sa suspension «soit levée définitivement», avait précisé le tribunal qui siège à Lausanne. Ancien journaliste à Canal+, Jérôme Valcke est également visé par une procédure judiciaire ouverte en mars 2016 par la justice suisse, notamment pour son implication dans ce système de revente de billets au Mondial 2014. Dans ce cadre, le ministère public de la Confédération (MPC) avait indiqué avoir procédé à des perquisitions et à des auditions de Jérôme Valcke à l'issue desquelles il n'avait pas été placé en détention. Durant de nombreuses années, Jérôme Valcke a été le plus proche collaborateur de Sepp Blatter. Ce dernier a été suspendu 6 ans par la Fifa pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses (1,8 million d'euros) à Michel Platini, ancien président de l'UEFA, lui aussi suspendu pour 4 ans.



Coupe du monde des clubs 2017

Tirage au sort le 9 octobre à Abou Dhabi

Le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs 2017 sera effectué le 9 octobre à Abou Dhabi (Emirats arabes unis) à 12h (heure locale), a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA) avant-hier. Plus de la moitié des équipes en lice pour le Mondial des clubs 2017, prévu du 1er au 16 décembre prochain, ont déjà réservé leurs billets pour cette compétition. Al Jazira et Auckland City savent d'ores et déjà qu'ils donneront le coup d'envoi de la compétition lors du match d'ouverture. Il leur reste toutefois à découvrir le nom de leur éventuel futur adversaire au tour suivant, ainsi que l'ensemble du chemin qui mène à la finale. Le match d'ouverture opposera le champion des Emirats arabes unis au vainqueur de la Ligue des champions de l'Océanie. Le vainqueur de ce premier duel accèdera au deuxième tour, en compagnie de Pachuca et des lauréats des Ligues des champions asiatique et africaine.

Le représentant du continent africain sera connu à l'issue de la finale de la Ligue des champions prévue en novembre prochain. La compétition en est au stade des demi-finales dont les manches retour auront lieu entre le 20 et le 22 octobre. Le Real Madrid et le vainqueur de la Copa Libertadores feront leur apparition en demi-finales. Les équipes vaincues lors de chaque tour s'affronteront pour l'attribution des cinquième et troisième places. Cette dernière affiche fera office de lever de rideau avant la finale.