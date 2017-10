MANCHESTER UNITED L'intérêt de Mourinho pour Mertens confirmé

Avec une manne financière importante, Manchester United peut se permettre certaines folies sur le marché des transferts, à l'instar de Romelu Lukaku ou de Paul Pogba. Mais une star de Série A aurait tapé dans l'oeil de José Mourinho en la personne de... Dries Mertens. Dans les colonnes de Tuttosport, Pierpaolo Marino, ancien directeur général du Napoli, assure que l'international belge semble bel et bien bien dans le viseur des Red Devils. «Ce pourrait être l'année du Napoli. Non parce que la Juventus est plus faible, mais que le club s'est amélioré. Dries Mertens? Il s'avère que Manchester United le suit de très près. C'était un joueur sous-estimé jusqu'à ce qu'il joue comme attaquant, maintenant qu'il est vrai numéro°9, il est sous l'oeil de nombreux grands clubs. La clause de 28 millions d'euros est susceptible d'être un prix dérisoire, même s'il a déjà 30 ans», confie Pierpaolo Marino. À savoir maintenant si la direction mancunienne proposera une offre concrète aux dirigeants napolitains...