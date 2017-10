REAL MADRID Bonne nouvelle pour Carvajal

Victime d'une péricardite, Dani Carvajal se porte déjà mieux, à tel point qu'il est totalement guéri. Selon les informations de la radio Onda Cero, le latéral droit du Real Madrid sera de retour à l'entraînement dès la semaine prochaine. Si certains médias avaient prévu une absence un peu plus longue - Marca évoquait jusqu'à deux mois d'arrêt - l'international espagnol est donc proche de signer son retour sur le pré, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane et des supporters merengues.