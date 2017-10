TOUR D'ALGÉRIE 2017 DE CYCLISME La 7e édition prévue du 18 au 24 octobre

Le Tour d'Algérie cycliste 2017, dédié cette année à la région Sud et baptisé «Edition des oasis», se déroulera du 18 au 24 octobre, a annoncé avant-hier la Fédération algérienne de cyclisme. Le départ du TAC 2017 sera donné à partir de Biskra et les coureurs feront une boucle autour de sept wilayas du Sud: El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Djelfa et M'sila pour revenir sur Biskra. Cette édition sera suivie de la 14e édition du Grand Prix international de la ville d'Alger qui se tiendra su 29 octobre au 3 novembre. L'instance fédérale a également indiqué que ces deux évènements internationaux seront précédés par la tenue de la 9e édition du Championnat arabe des clubs qui se déroulera du 12 au 16 octobre à Biskra.