USM BEL ABBÈS Les autorités locales débloquent les subventions

La situation financière de l'USM Bel Abbès, club de Ligue 1, devra connaître une légère amélioration dans les prochains jours avec une subvention de l'ordre de

30 millions de dinars algériens octroyée par l'APC de Sidi Bel Abbès. Cette subvention interviendra quelques jours après le versement dans le compte bancaire du club d'une aide de 20 millions de dinars algériens de la part de l'APW, en marge d'une cérémonie organisée par le wali, Tahar Hachani, mercredi dernier en l'honneur des équipes sportives de la ville qui s'étaient distinguées la saison dernière, dont l'USMBA, quatrième au classement du championnat, indique samedi le club sur sa page facebook officielle. «Al Khadra» se débat dans une crise financière aiguë depuis l'intersaison, ce qui a conduit au départ de plusieurs de ses cadres qui ont choisi d'opter pour d'autres formations. Cette situation a causé à l'équipe une entame de compétition très difficile, avant de reprendre du poil de la bête lors des deux précédentes journées au cours desquelles les protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouazzani, ont réussi à obtenir quatre points d'un nul sur le terrain du MC Oran et une victoire à domicile contre le MC Alger. Selon la même source, il a fallu au président par intérim et actionnaire majoritaire de la société par actions du club, Okacha Hasnaoui, qu'il mette la main à la poche afin de permettre aux Vert et Rouge de démarrer la saison, précisant qu'il a injecté 80 millions de dinars algériens dans les comptes du club. Le budget de l'USMBA, lors de la saison écoulée a tourné autour de 300 millions de dinars, destinés en particulier à couvrir la masse salariale de l'équipe première estimée à 26 millions de dinars algériens mensuellement. Cette masse a augmenté cet exercice pour atteindre les 30 millions, a détaillé la même source.