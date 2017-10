ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018 : CAMEROUN 2 - ALGÉRIE 0 La série noire continue

Par Lounès MEBERBECHE -

Malgré la révolution de l'effectif et la volonté des joueurs et d'Alcaraz de redresser la situation, les Verts se sont encore une fois inclinés, cette fois-ci face au Cameroun, ce qui laisse place à un avenir encore douteux de l'EN.

Stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé. Affluence moyenne. Arbitrage de Youssef Sraïri (Tunisie), assisté de ses compatriotes Mohsen Bensalem et Yamen Melloulchi.

But: Njie (25'), Pangop (88') Cameroun.

Avertissements: Fai (51') Cameroun. Cadamuro (36') Algérie.

Cameroun: Ondoa, Leuko, Teikeu, Ngadeu, Fai (Moumi 81'), Olinga (Ngamaleu 82'), Siani, Zambo, Aboubakar, Bassogog, Njie (Pangop 87').

Entraîneur: Hugo Broos.

Algérie: M'Bolhi, Mandi, Farès, Bensebaïni (Ferhat 70'), Cadamuro, Benguit, Taïder (Bennacer 59'), Feghouli (Ghezzal 74'), Belfodil, Hanni, Soudani.

Entraîneur: Lucas Alcaraz.



Pour cette 5e sortie des Verts en éliminatoires du Mondial 2018, le coach Lucas Alcaraz a opté pour un schéma tactique inédit pour l'EN et a aligné en 3-4-3, avec un trio offensif rénové. La première alerte de ce first half interviendra dès la 2e minute en faveur des Lions indomptables sur coup franc, M'Bolhi sort le cuir d'une claquette. Après 10 minutes de jeu, les Camerounais mettent une grosse pression sur les Algériens, malgré l'absence de l'enjeu pour cette rencontre, comme en témoignent les nombreux corners obtenus par les capés de Broos. L'une de ces balles arrêtées a failli faire mouche à la 8e minute suite à une tête placée par Nagadeu qui frôle le poteau de M'Bolhi. Les Verts réagiront timidement par une contre-attaque rapide menée par Hanni qui sert Soudani dans la zone des 18 mètres, l'avant-centre du Dinamo Zagreb a tenté un retourné finalement raté.

La défense algérienne souffre en ce début de match surtout dans le jeu aérien face au gabarit des attaquants camerounais, notamment Aboubakar. Le choix de faire jouer trois défenseurs axiaux a été un pari très risqué par le coach ibérique qui a très vite commis sa première bourde, offrant le premier but aux Camerounais. Cela s'est passé à la 25e minute lorsque Ramy Bensebaïni a voulu faire une passe en plein axe du milieu de terrain, sa transmission a été interceptée par Aboubakar qui lance Njie en profondeur qui s'en va fusiller M'Bolhi.

La première action dangereuse de l'EN interviendra à la 32e minute suite à la passe en cloche de Hanni pour Soudani, ce dernier tente un lob qui passe au-dessus du cadre. Les Verts ont failli remettre les pendules à l'heure à la 39e minute, Belfodil, lancé en profondeur par Hanni, centre sans contrôle pour Soudani qui tente une reprise spontanée, qui passe juste à côté. Pour le reste, les Lions indomptables ren-

trent aux vestiaires avec une avance d'un but. Après la pause citron, les Verts ont failli se faire surprendre par une contre-attaque à la 52e minute, Njie lancé en profondeur fut tout de suite rattrapé par Benguit. Le tir de Soudani à la 60e minute a failli faire mouche ce qui a obligé le gardien Ondoa à se coucher sur le cuir.

Le meilleur Algérien en attaque, Soudani, a eu une nouvelle chance de niveler le score à la 66e minute suite au coup franc joué à terre par Hanni, la reprise de l'avant-centre de Zagreb passe au-dessus du cadre. Les Verts, mieux en jambes en seconde période, se montrent plus offensifs mais sans concrétiser. Alcaraz tente le tout pour le tout en incorporant trois attaquants, Ferhat, Bennacer et Ghezzal pour arracher le match nul. Contre le cours du jeu, les Camerounais réussiront à faire le break à la 88e minute suite à une double bourde de Cadamuro qui a laissé trop d'espace au remplaçant Pangop pour tromper M'Bolhi et tuer le match. Au coup de sifflet final, l'EN concède une troisième défaite d'affilée dans ces éliminatoires alors que les jours de Lucas Alcaraz sur le banc des Verts sont désormais comptés.