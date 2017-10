L'EN A' EN STAGE DÈS AUJOURD'HUI À SIDI MOUSSA La FAF convoque les locaux en l'absence d'Alcaraz!

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs du championnat local toujours dans l'attente d'une chance en équipe A

Contrairement au dernier regroupement du mois de juillet dernier où le sélectionneur national, Lucas Alcaraz et son staff technique ont arrêté une liste de 29 joueurs, cette fois-ci, c'est six joueurs de plus.

Alors qu'il était hier avec la sélection nationale A qui disputait son match de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018 contre le Cameroun à Yaoundé, la Fédération algérienne de football a annoncé sur son site qu'un stage de la sélection nationale des locaux aura lieu du 8 au 11 octobre 2017 au Centre technique national de Sidi Moussa. Soit à partir d'aujourd'hui.

A cet effet, «35 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur national, Lucas Alcaraz. Ils devront être tous présents au CTN de Sidi Moussa aujourd'hui à 16h», a conclu l'instance fédérale dans son communiqué, sans toutefois préciser qui dirigera ces premiers galops d'entraînement en l'absence du coach principal?! Contrairement au dernier regroupement du mois de juillet dernier où le sélectionneur national, Lucas Alcaraz et son staff technique ont arrêté une liste de 29 joueurs, cette fois-ci, c'est six joueurs de plus. Or, lors du dernier stage, les 29 joueurs convoqués devaient préparer la double confrontation contre la Libye pour le compte des éliminatoires du CHAN 2018. Et c'est malheureusement une élimination que les joueurs locaux ont connue suite aux deux rencontres face aux Libyens. Le 13 août dernier, la sélection nationale a été battue au stade Hamlaoui de Constantine par son homologue de la Libye 1-2 en match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations. Ce sont les Algériens qui ont ouvert la marque dès la première minute du match grâce à Derfalou d'un tir à ras-de-terre, mais les Libyen ont réussi à égaliser quelques minutes plus tard suite à une erreur de la défense algérienne, avant de mener au score au début de la deuxième mi-temps.

Les efforts de la sélection algérienne pour revenir au score ont été vains. Au match retour qui s'est déroulé le 18 août dernier, à Sfax (Tunisie), les deux formations se sont quittées sur le score de parité (0-0). Et c'est donc une élimination précoce que les Algériens ont subie. Du coup, le sélectionneur Alcaraz venait de goûter à ses premières critiques après un double examen pratique avec une sélection algérienne. La deuxième critique plus amplifiée a été celle du second double examen, grandeur nature, soit en Coupe du monde 2018 contre la Zambie où les joueurs qu'il a choisis avec son staff technique espagnol, ont coûté l'élimination toute aussi précoce des Verts. Se retrouvant du coup sur la sellette, le coach espagnol refuse de démissionner et nargue tous les fans des Verts en annonçant lors de sa dernière conférence de presse qu'il veut devenir champion d'Afrique lors de la prochaine CAN 2019 au Cameroun. Et justement, cette liste des joueurs locaux annoncée en son absence pour un début de stage en son absence également, tombe à point nommé, pour montrer si besoin est, que le président de la FAF, veut véritablement aller avec son «coach» jusqu'à échéance de son contrat...

D'ailleurs, ce qu'on a reproché également au coach des Verts c'est qu'il n'a pas poursuivi les stages des locaux comme convenu mensuellement ainsi que sa présence dans le pays qui se fait bien rare alors que le président de la FAF avait bien précisé que dans le contrat du sélectionneur, il y a le fait qu'il doit «résider» plus souvent en Algérie... Il faut bien rappeler qu'à l'issue du dernier match des locaux du CHAN face à la Libye à Sfax, le sélectionneur national Lucas Alcaraz avait déclaré en conférence de presse que le staff technique s'est attelé à construire une jeune sélection nationale des locaux d'avenir pour la relance du football algérien et que c'est le point positif qu'il retient du court parcours avec la sélection....». Aujourd'hui, la FAF annonce donc la convocation de 35 joueurs locaux pour un stage qui débutera demain au CTN et où on note pas moins de 4 gardiens de but, 13 défenseurs, 7 milieux de terrain et 11 attaquants.





Liste des joueurs convoqués

Gardiens de but: Chamseddine Rahmani (CSC), Farid Chaâl (MCA), Abdelkadir Salhi (CRB), Toufik Moussaoui (PAC).

Défenseurs: Brahim Boudebouda, Abderrahmane Hachoud (MCA), Houari Ferhani (JSK), Houari Baouche, Imadeddine Boubkeur (OM), Khoutir Ziti, Anes Sâd, Miloud Rebaï (ESS), Meziane Zeroual (USMBA), Ayoub Abdellaoui (USMA), Mohamed Madani (JSS), Tarek Bouabta (PAC), Farouk Chafaï (USMA),

Milieux de terrain: Kamel Belarbi (USMH), Sofiane Bendebka, Hichem Cherif El Ouazzani (MCA), Mohamed Benkhemassa (USMA), Salim Boukhanchouche (JSK), Karim Benkhelifa (PAC), Hamza Aït Ouamar (ESS).

Attaquants: Mehdi Benaldjia (JSK), Farid El Melali, Zakaria Naïdji (PAC), Okacha Hamzaoui (USMA), Sid-Ahmed Aouadj, Hichem Nekkache (MCA), Abdelhakim Amokrane (ESS), Ahmed Gasmi, Raouf Chouiter (NAHD), Mohamed-Amine Hamia, Adem Izghouti (CRB).