CHAMPIONNAT NATIONAL DE SPORTS TRADITIONNELS À RELIZANE Les clubs de Tiaret et Relizane s'illustrent

Les clubs de Tiaret et Relizane se sont illustrés au 4e Championnat national des sports traditionnels clôturé avant-hier soir à El Matmar (Relizane). Les clubs des wilayas de Mostaganem et d'Oran ont occupé la 2e place, alors que ceux de Tlemcen Ouargla, Adrar et Alger sont classés 3es dans cette compétition qui a duré deux jours. Cette manifestation, organisée par la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels en collaboration avec la ligue de wilaya de Relizane, a regroupé 150 participants représentant 14 clubs des wilayas d'Adrar, Saïda, Mostaganem, Mascara, Oran, Tlemcen, Aïn Témouchent, Tiaret, Chlef et Relizane. Les compétitions comportent quatre épreuves que sont tchoukoumet, maâbza, sig et kherbga. Le président de la fédération, Mamouni Bouterfès a souligné que cet événement sportif vise à mettre en exergue les jeux pratiqués par les Algériens et de détecter de jeunes talents pour préserver ce legs. Des prix ont été remis aux clubs lauréats en honorant des cinq tranches d'âge hommes et femmes, de même que des diplômes d'honneur aux participants. La Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels, créée en 1994, compte 16 ligues, 97 associations et 5 000 sportifs.