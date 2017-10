COUPE DU MONDE 2017 DES U17 Abid Charef a dirigé le match Allemagne-Costa Rica

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef a dirigé hier le match Allemagne-Costa Rica, au Pandi-Jawaharlal-Nehru de Goa pour le compte de la 1ère journée du groupe C de la Coupe du monde des moins de 17 ans qui se déroule en Inde. Le directeur de jeu algérien a été assisté de son compatriote Abdelhak Etchiali et du Tunisien Anouar Hmila. Le 4e arbitre était Gladys Lengwe (Zambie). Cette rencontre s'est achevée par la victoire des Allemands sur le score de (2-1). La FIFA a retenu quatre arbitres centraux africains pour officier au Mondial 2017 des U17, en l'occurrence Abid Charef (Algérie), Lengwe Gladys (Zambie), Nampiandraza Hamada (Madagascar) et Tessemma Weysa Bamlak (Ethiopie).