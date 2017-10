LE NIGERIA PREMIER PAYS AFRICAIN QUALIFIÉ Le Sénégal, le Maroc, l'Egypte et la Tunisie en pole position

Le Nigeria, victorieux de la Zambie (1-0), s'est octroyé le premier ticket pour la Coupe du monde 2018, à l'issue des matchs de la 5e journée des éliminatoires disputés avant-hier soir, alors que le Sénégal, le Maroc, l'Egypte et la Tunisie sont en bonne posture pour en faire autant. Les «Super Eagles», qui relèguent leurs victimes du jour, les «Chipolopolo» à 6 points à une journée de la fin des éliminatoires, ne peuvent plus être rejoints dans le groupe B, le Cameroun et l'Algérie étant éliminés depuis belle lurette. Les champions d'Afrique 2013 s'emparent ainsi du premier des cinq billets réservés à la zone CAF pour le Mondial 2018. Dans le groupe A, la Tunisie, qui s'est imposée en Guinée (1-4), préserve ses 3 points d'avance sur la RD Congo qui en a fait autant face à la Libye (1-2). Lors de la 6e et dernière journée dans un mois, les «Aigles de Carthage» n'auront besoin que d'un point face à la Libye à domicile afin d'assurer leur qualification au Mondial, voire moins selon le résultat de la RD Congo face à la Guinée. Le Maroc a pris les commandes du groupe C à la faveur de sa large victoire sur le Gabon (3-0) à Casablanca. Ainsi, avec 9 points, il se déplacera dans un mois lors de la dernière journée en position de force chez son dauphin qu'il vient de détrôner, la Côte d'Ivoire (2e, 8 pts). Ce sera la finale du groupe. Le Gabon (5 pts) et le Mali (3 pts) sont éliminés. Dans le groupe C, le Sénégal a réalisé une bonne opération en allant s'imposer au Cap-Vert (0-2). Un résultat qui le propulse à la tête du groupe avec 9 unités, devant le Burkina (6 pts) - battu 3-1 en Afrique du Sud (4 pts). Lors des deux matchs lui restant à disputer (la FIFA a décidé de faire rejouer son match contre l'Afrique du Sud), les «Lions» auront juste besoin d'un point pour valider leur ticket pour «Russie 2018». Enfin, le match nul entre l'Ouganda (2e, 8 pts) et le Ghana (3e, 6 pts) a ouvert un boulevard à l'Egypte (1er, 9 pts) qui recevait hier soir le Congo (4e, 1 pt) à Alexandrie. Une victoire ouvrirait les portent du Mondial 2018 aux «Pharaons».