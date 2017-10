LIGUE 1- 5E JOURNÉE Le derby USMA-USMH reporté

La direction de l'USM Alger a indiqué sur son site officiel que le report de ce derby a été décidé à sa demande, car ayant actuellement quatre joueurs en équipe nationale A'.

Le match USM Alger-USM El Harrach, initialement prévu demain au stade Omar-Hamadi de Bologhine pour la mise à jour de la 5e journée du championnat de

Ligue 1 Mobilis, a finalement été reporté à une date ultérieure, a annoncé hier la Ligue de football professionnel (LFP).

«Le match en retard entre l'USM Alger et l'USM El Harrach, prévu le 10 octobre pour le compte de la 5e journée, a été renvoyé à une date ultérieure», a indiqué la LFP dans un bref communiqué, sans dévoiler le motif de cet ajournement.

De son côté, la direction de l'USM Alger a indiqué sur son site officiel que le report de ce derby a été décidé à sa demande, car ayant actuellement quatre joueurs en Equipe nationale A'. Il s'agit des défenseurs Ayoub Abdellaoui et Farouk Chafaï, ainsi que du milieu de terrain Mohamed Benkhemassa et de l'attaquant Okacha Hamzaoui, tous appelés par le sélectionneur national Lucas Alcaraz, pour un regroupement allant du 8 au 11 octobre au Centre technique national de Sidi-Moussa.

L'USMA et l'USMH sont les seuls clubs de Ligue 1 à compter encore un match en moins, à savoir quatre contre cinq pour les autres formations de l'élite.

Les Rouge et Noir, qui restent sur une défaite (2-0) chez l'USM Bel Abbès, sont actuellement 10es au classement général de la Ligue 1 Mobilis, avec 5 points, au moment où leurs voisins harrachis, beaucoup plus en difficulté en ce début de saison, pointent à la 15e et avant-dernière place avec un seul point.