MARATHON INTERNATIONAL D'IMEDGHASSEN DE BATNA Chibani et Samsoum remportent la 8e édition

Les athlètes Azzedine Chibani de l'Athletic Boudouaou de Boumerdès (hommes) et Hadjira Samsoum du club Nassira Nounou d'Alger (femmes), ont remporté avant-hier la 8e édition du marathon international d'Imedghassen. Plus de 1500 coureurs, issus de 11 pays étrangers, dont la France, le Portugal et l'Angleterre et de 35 wilayas du pays, ont participé à ce marathon, disputé sur un parcours de 42,195 km entre la ville de Batna et le mausolée royal numide d'Imedghassen (commune de Boumia), a indiqué le président de «l'Association des amis d'Imedghassen», organisatrice de cet évènement en collaboration avec la ligue de wilaya d'athlétisme. Trois courses dans différentes catégories, dont le coup d'envoi a été donné devant le complexe sportif du 1er novembre 1954, au chef-lieu de la wilaya, ont été «disputées dans de bonnes conditions», a précisé Azzedine Guerfi, président de l'association des «Amis d'Imedghassen». La 1ère épreuve s'étendait sur 42,195 km, alors que la 2ème épreuve, dont la ligne d'arrivée se trouve à la commune de Maâdher, s'est déroulée sur 25 km, a-t-on constaté, ajoutant que la 3ème épreuve, de 12 km, a pris fin dans la commune de Fesdis. Parmi les participants à cette manifestation, des coureurs âgés entre 40 et 49 ans et d'autres de plus de 50 ans, a-t-on relevé, dont l'athlète de 84 ans, Abdelkader Benkela venu d'Alger pour participer à cette compétition internationale d'Imedghassen. Ce coureur a déclaré que c'est sa quatrième participation au marathon international d'Imedghassen et qu'il aime les courses sur de longues distances depuis son enfance. Il est à noter que d'autres activités ont précédé l'organisation de cet évènement sportif, à savoir l'ouverture, jeudi, du village du marathon au pôle culturel et sportif de l'avenue Kechida (Batna), ainsi que la présentation des interventions de médecins spécialistes dans le domaine sportif. Le marathon international d'Imedghassen vise, selon les organisateurs, à promouvoir les monuments du patrimoine de la région et la préservation du mausolée numide d'Imedghassen.