REAL MADRID Pérez prépare un mercato estival galactique

Cet été, le Real Madrid n'a pas recruté de grands noms pour venir garnir un effectif qui, dirigé par Zinedine Zidane, a remporté pour la seconde fois consécutive la Ligue des Champions. Et ce n'est pas vraiment dans les habitudes de la Maison Blanche, la lumière du marché des transferts s'étant déportée vers une autre capitale européenne, en France, à Paris, avec les arrivées - notamment - de Neymar, Kylian Mbappé, mais aussi le latéral brésilien Dani Alvès. Par conséquent, le président merengue, Florentino Pérez, se penche déjà sur le mercato de l'été prochain et compte bien améliorer l'équipe sensiblement si l'on en croit les informations de Mundo Deportivo hier matin. En effet, le média espagnol croit savoir que Pérez aimerait que les siens évoluent en 4-4-2 et va donc devoir recruter. Pour le poste de portier, le président du Real souhaiterait un grand gardien. Thibaut Courtois (Chelsea) serait aujourd'hui préféré à David De Gea (Manchester United) et Gigio Donnarumma (AC Milan) ne serait plus présent sur la liste. Une surprise comme Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) n'est pas à exclure non plus. En défense, les dirigeants madrilènes lorgnent toujours le Pays basque avec Álvaro Odriozola (Real Sociedad) et pensent aussi à confier plus de responsabilités à Achraf Hakimi (18 ans) selon l'état de santé de Dani Carvajal. Enfin, c'est au milieu et en attaque que tout se joue dans ce 4-4-2. Dans l'entre-jeu, Pérez estimerait qu'il aurait ce qu'il lui faut avec Marco Asensio et Isco avec en plus Modric, Kovacic ainsi que Casemiro. Pour bien faire, Pérez aimerait vendre Gareth Bale en Premier League et surtout associer Benzema et Cristiano Ronaldo en pointe et ajouter Paulo Dybala (Juventus) sur un côté. Toutefois, il sera compliqué d'arracher le prodige argentin à la Vieille Dame d'autant que le FC Barcelone est aussi sur les rangs. Concernant CR7, le président merengue pourrait aussi accepter de le céder s'il souhaitait retrouver la Premier League avant de s'envoler, d'ici quelques années, pour la Major League Soccer.