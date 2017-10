SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2017 DE HANDBALL (DAMES) Le GSP bat le HBCB et remporte le titre

Les handballeuses du GS Pétroliers ont remporté la Supercoupe d'Algérie 2017, en s'imposant devant leurs homologues du HBC El Biar sur le score de (25-16 / mi-temps: 13-06), avant-hier à la salle Hacène-Harcha (Alger). Avec ce succès, les Pétrolières réalisent le triplé, Coupe -Championnat et Supercoupe de la saison 2016-2017, confirmant ainsi leur domination sur leur adversaire contre qui elles ont remporté les trois titres. Pour cette énième confrontation entre les deux clubs de la capitale, les joueuses du GSP ont rapidement pris l'avantage au tableau d'affichage (4-2), après cinq minutes de jeu, puis (7-3) à la 15' minute, poussant le coach d'El Biar, Karim Achour, à demander un temps mort pour remotiver ses troupes. S'appuyant sur une défense agressive et un jeu rapide en contre-attaque, les Pétrolières emmenées par le duo Haimer-Jouini, ont continué à creuser l'écart rejoignant les vestiaires avec 7 buts d'avance (13-6). En deuxième mi-temps, les joueuses du GSP ont continué à maîtriser leur sujet, en prenant jusqu'à 10 buts d'avance 21-11. Largement en tête au tableau d'affichage, l'entraîneur du GSP, Mourad Aït Ouarab, a décidé de faire participer les joueuses du banc qui concluent le match sur le score de 25-16. Avec cette victoire, les Pétrolières mieux préparées physiquement et tactiquement, lancent un signal fort à leurs concurrentes pour la nouvelle saison qui débute fin octobre.