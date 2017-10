TOURNOI ITF JUNIORS «BATICHE-SAÏFI» DE TENNIS Les athlètes algériens raflent tous les titres

Trois joueurs algériens dont une fille ont dominé le tournoi international juniors «Batiche-Saïfi» de tennis, organisé du 1er au 7 octobre 2017 au Tennis Club de Sidi-Fredj (Alger), en s'adjugeant les quatre titres en jeu en simple comme en double. En simple garçon, Youcef Rihane, tête de série numéro un s'est imposé avant-hier matin en finale face au Français Tarence Atmane par deux sets à zéro (6-3/6-2). C'est le second titre pour Rihane dans ce tournoi après le double remporté la veille avec son compatriote Matis Amier qui ont dominé le tandem ukraino-tunisien, composé d'Eric Vanshelboim et Mohamed Selim Benali sur le score 6-4 6-0. «Je suis très heureux de cette double consécration en simple et en double. J'ai représenté dignement l'Algérie dans ce tournoi. Je me suis bien préparé pour cette finale moralement et physiquement. L'adversaire n'était pas facile, il fallait bien gérer tous les points pour ne pas le laisser revenir au score. Maintenant, je dois me concentrer sur le prochain tournoi qui aura lieu à Mostaganem avec l'objectif de gagner plus de points dans le classement mondial juniors», a indiqué Rihane. Sa compatriote Lynda Benkaddour a imposé sa domination chez les filles en décrochant les tableaux du simple et du double. Benkaddour tête de série numéro 2 en simple, a battu l'Egyptienne Amira Badaoui, tête de série numéro 4 par deux sets à 0 (6-4 6-1). Associée à la Mauricienne, Zara Lennon, Benkaddour et sa coéquipière se sont imposées en finale du tableau double face à l'Egyptienne Amina Lasheen et la Tunisienne Ferdaous Bahri sur le score 6-3 6-2. «La finale était un peu difficile face à l'Egyptienne. Le premier set était compliqué, mais heureusement que j'ai pu remonter au score avant de le gagner. Ensuite, j'ai bien géré le second set et j'ai décroché le titre. Mon objectif est atteint, maintenant, je vise le tournoi de Mostaganem cette semaine, je vais tout donner pour remporter les deux tableaux», a déclaré Benkaddour. Plusieurs joueurs issus de 11 pays ont pris part à cette échéance, il s'agit de la Tunisie, l'Egypte, la Libye, la France, la Russe, l'Ukraine, les Iles Maurice, la Hongrie, la Turquie, la République tchèque et l'Algérie, pays organisateur de cette compétition de grade 5. L'Algérie a engagé 19 athlètes dont six filles dans le tableau final. Le tournoi était dédié à la mémoire de Batiche Saïfi, ancien joueur, entraîneur de l'Equipe nationale et capitaine de la coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014. L'édition 2016 a consacré l'Algérien Karim Bendjemaâ.