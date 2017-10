ZONE EUROPE Faux pas interdit pour la Serbie et l'Islande

Ils y sont presque, mais peuvent encore trébucher. La Serbie et l'Islande doivent s'imposer ce soir, respectivement contre la Géorgie et le Kosovo, pour assurer leur qualification pour le Mondial 2018, dans la zone Europe.



Groupe D

la Serbie chassée

Un petit point d'avance: la Serbie, qui a perdu 3-2 lors de la précédente journée face à l'Autriche et reçoit cette fois la Géorgie, se retrouve sous la menace du pays de Galles pour la qualification directe. Les Gallois - privés de Gareth Bale blessé - n'auront toutefois pas la partie facile aujourd'hui, puisqu'ils reçoivent l'Eire qui ne compte qu'un point de retard sur eux, en troisième position.

D'ailleurs, si les Irlandais s'imposent chez les Gallois et que dans le même temps, la Serbie perd, l'Eire sera qualifiée directement. La Serbie garde quand même l'avantage dans ce groupe, puisqu'elle a son destin en main et, en outre, une différence de buts légèrement favorable (+9, +8 pour les Gallois, +5 pour l'Eire) en cas d'égalité de points. Le mieux pour elle serait quand même de s'imposer contre la Géorgie, qui a donné du fil à retordre aux Gallois lors du précédent match.



Groupe G

L'Italie se contente des miettes

Une place en barrages garantie pour l'Italie, mais bien peu de certitudes. Depuis qu'elle a été rossée par l'Espagne (3-0) en septembre, la «Nazionale» est à la recherche de confiance, mais sa dernière prestation, un nul piteux contre la Macédoine (1-1) sanctionné par les sifflets de son public, ne lui en a pas beaucoup apporté. Dans un match sans enjeu en Albanie, elle va tenter de se rassurer un peu avant une double confrontation en barrages en novembre. Son adversaire sera désigné le 17 octobre lors d'un tirage au sort. La confiance italienne - retrouvée ou pas - est le seul enjeu dans ce groupe écrasé par l'Espagne, déjà qualifiée avant son déplacement en Israël.



Groupe I

première pour l'Islande?

Où vont s'arrêter les Islandais? Le petit pays nordique, devenu la sensation de l'Euro-2016 en France en atteignant les quarts de finale pour sa première qualification, est en position idéale pour s'offrir une autre première, à savoir une participation à la Coupe du monde. Barragistes malheureux en 2014, les coéquipiers de la star d'Everton Gylfi Sigurdsson peuvent désormais se qualifier directement s'ils s'imposent face au modeste Kosovo, dernier du groupe. A domicile et en comptant sur le soutien de supporters qui ont essaimé leur «clapping» un peu partout en Europe depuis l'Euro, ce devrait être une formalité pour une équipe qui vient de battre la Turquie 3-0 chez elle. Attention toutefois à ne pas se relâcher puisque dans le même temps, l'Ukraine et la Croatie s'affrontent pour une place de barragiste. Le vainqueur du match prendrait la tête du groupe si l'Islande était battue, voire en cas de match nul islandais s'il s'impose par un score assez large.