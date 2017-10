SUPERCOUPE D'ALGÉRIE 2017 DE HANDBALL (MESSIEURS) Le CR Bordj Bou Arréridj remporte son 1er trophée

Le crbbA a mis fin à la suprématie du GSP

Avec cette consécration, le CRBBA a décroché le 1er titre depuis sa création, alors que le GSP, qui avait remporté le doublé coupe-championnat, rate l'occasion de s'adjuger le triplé.

Les handballeurs du CR Bordj Bou Arréridj ont remporté le premier titre de l'histoire du club des Hauts-Plateaux, en décrochant la Supercoupe d'Algérie 2017, devant le détenteur du trophée le GS Pétroliers sur le score de (35-33) après prolongation (temps réglementaire: 30-30, mi-temps: 14-14), avant-hier à la salle Harcha-Hacène (Alger). Dans un match disputé de bout en bout avec beaucoup d'intensité physique tout au long de la rencontre, les Pétroliers détenteurs du doublé «coupe-championnat» ont, pourtant, pris le meilleur départ faisant le break après 5 minutes de jeu (3-1), grâce à trois buts de l'incontournable Messaoud Berkous, avant de voir les Bordjis revenir dans le match et passer en tête au tableau d'affichage (4-3) à la 10' minute. S'appuyant sur une défense très agressive sur le porteur du ballon et les exploits du gardien de but, Hamoudi Bouchetit, auteur d'une prestation XXL, les joueurs de Bordj Bou Arréridj ont pris jusqu'à deux buts d'avance (12-10) à la 20' minute de jeu, mais le manque de concentration et les expulsions répétitives pour deux minutes, ont permis aux Pétroliers de recoller au score avant la mi-temps (14-14). Au retour des vestiaires, le match n'a pas changé de physionomie avec plusieurs changements de leaders au tableau d'affichage. Les Pétroliers ont pu compter sur leur duo d'arrière Berkous-Boussaïd, alors que le CRBBA s'en est remis à son pivot Bilel Ali-Larnane qui a surpris à plusieurs reprises la vigilance de l'expérimenté gardien de but du GSP, Benmenni. A égalité (24-24) avant d'aborder le money-time (10 dernières minutes), les deux équipes se sont rendues coup pour coup avant que les Bordjis ne prennent l'avantage à une minute de la fin du match (30-29), poussant l'entraîneur du GSP, Reda Zéguili, à prendre le temps de la dernière chance. Exécutant minutieusement le schéma dessiné par coach Zéguili, les Pétroliers sont parvenus à égaliser à la dernière seconde par l'intermédiaire de Djedid bien servi par Boussaïd. En prolongation, les joueurs du CRBBA ont rapidement fait le break, prenant deux buts d'avance (32-30) après deux minutes de jeu, avantage qu'ils réussiront à garder jusqu'au coup de sifflet final (35-33). Avec cette consécration, le CR Bordj Bou Arréridj a décroché le premier titre depuis sa création, alors que le GS Pétroliers qui avait remporté le doublé coupe-championnat, rate l'occasion de s'adjuger le triplé.