ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:BILAN NÉGATIF DU TECHNICIEN ESPAGNOL Alcaraz est-il capable de redresser les Verts?

Par Saïd MEKKI -

Bensebaïni a complétement raté son match

Quatre matchs joués, une victoire et trois défaites avec la sélection A et une défaite et un nul face à la Libye avec la sélection A' tel est le bilan du sélectionneur de l'Algérie, Lucas Alcaraz et son staff technique espagnol.

De plus, le staff technique des Verts a connu donc l'élimination de la sélection A' du championnat d'Afrique des joueurs locaux ainsi que du Mondial 2018. Et si dans le cas des joueurs locaux, la responsabilité «technique» lui revient, il faut convenir qu'elle est moindre dans celle du Mondial. Seulement, il faut aussi noter que le pourcentage de qualification des Verts avant sa venue en avril dernier était beaucoup plus grand. Et il fut une première fois réduit avec la première défaite face à la Zambie avant la seconde défaite à Constantine et l'élimination, bien consommée, chez nous. Le constat est bien négatif surtout du point de vue de la lecture des matchs et des leçons à en retenir. Là, le sélectionneur Lucas Alcaraz a montré toutes ses limites. Cela a débuté par la double confrontation face à la Libye. Il a été battu à Constantine avant de se contenter du nul à Sfax, terrain neutre, alors qu'en pareille circonstance et au vu de l'adversaire, il y avait bien de la place pour une qualification. Quelques mois plus tard, c'est la lecture du match contre la Zambie qui montre vraiment les limites des choix «techniques» et «tactiques» d'Alcaraz et ses adjoints espagnols. On enregistre donc deux éliminations dans deux compétitions différentes avec le même adversaire alors que le potentiels des joueurs algériens est largement supérieur à celui de leurs vis-à-vis libyens pour les locaux et Zambiens pour les A. Ce qui veut dire que le choix des joueurs et leur répartition sur le champ de jeu est bien mauvais. La meilleure preuve pour démontrer que le coach Alcaraz n'est pas encore prêt pour prendre en charge une sélection nationale, est remarquable lors du dernier match des Verts avant-hier contre le Cameroun. Le choix des joueurs avec la mise en veilleuse de quelques cadres a fait couler beaucoup d'encre et la «révolution» attendu de la part d'Alcaraz pour ce match sans enjeu contre le Cameroun était attendue avec impatience par les férus des Verts pour connaître les vraies compétences d'un coach qui se dit être le «seul à faire le choix». Le «Onze» rentrant ne faisait pas l'unanimité avec la mise sur le banc d'un Ferhat et d'un Bennacer et la mauvaise utilisation de Feghouli et Soudani ont fait que les Verts ont été incapables de gagner cette sélection camerounaise bien trop modeste par rapport à ce qu'on connaît du football des Lions indomptables. Il est vrai que les joueurs ont bien débuté la partie avec concentration maximum sur le sujet. Et ce n'est qu'après la fameuse erreur du «novice» de Bensebaini, qui a ramené l'ouverture du score pour les Camerounais, que l'équipe a commencé à perdre de sa confiance. Or, on ne voit la «valeur» d'un individu ou d'un collectif que dans les moments très difficiles. Et là, on s'aperçoit qu'au retour des vestiaires, la volonté des joueurs pour revenir à la marque a été remarquable. Et comme la seconde mi-temps est dite celle des coachs, on relève le mauvais coaching d'Alcaraz. Faire sortir un défenseur Bensebaïni (bien qu'il ait été très affecté par son erreur défensive) pour le remplacer par un joueur à vocation offensive n'est pas bien recommandé dans le secteur défensif. Ce changement est en principe synonyme de deux changements justement. Car incorporer Ferhat voudrait dire changer également de poste à Cadamuro et c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Car, cela se répercute directement sur la stabilité de la défense. La preuve ce second but inscrit sur contre-attaque où le système défensif des Verts a montré toute sa limite et surtout sa fragilité. De plus, faire sortir un Taïder a posé un problème au milieu du terrain, car Bennacer est plus offensif et il n y a plus de récupérateur de balles au milieu... Enfin, il faut noter également les mauvais placement de Soudani qui, à lui, seul, a raté par moins de cinq occasions dont quatre très franches!

Avec une équipe aussi «déstabilisée» on ne pouvait pas du tout rivaliser face à une équipe camerounaise bien modeste faut-il encore le souligner. Quant à la réaction d'Alcaraz après cette défaite, il y a un problème de conscience qu'il faut bien soulever pour ce coach qui «refuse» de quitter les Verts en dépit de toutes les «limites» qu'il vient de démontrer, une fois de plus. Et espérons simplement que ce serait la dernière...



Avis des coachs



Lucas Alcaraz, coach de l'EN

«Les erreurs commises ne nous ont pas permis d'atteindre notre objectif»

«Je pense que nous avons fourni une belle prestation aujourd'hui face au Cameroun. Malheureusement, nous avons commis beaucoup d'erreurs qui ont profité à l'adversaire pour remporter ce match. Par exemple, le premier but camerounais est venu sur une de nos erreurs. Nous n'avons pas su également concrétiser nos occasions de but», a lâché le coach espagnol juste après le match. «Bien sûr que je ne peux pas être satisfait après une défaite, mais j'estime que nous n'avons pas été radicules dans le jeu. Ce sont les erreurs commises qui ne nous ont pas permis d'atteindre l'objectif pour lequel nous sommes venus ici au Cameroun», a ajouté Alcaraz qui se dit fier du rendement de ses joueurs.



Hugo Broos, coach du Cameroun

«L'équipe d'Algérie manque d'âme»

«On a de bons éléments. Les joueurs ont manifesté beaucoup de qualités, de volonté et de solidarité. Vous devez savoir que toutes les sélections ont des moments de faiblesse et ce n'est pas l'occasion de tout abattre. L'Algérie a contrôlé les 30 dernières minutes du match et nous, nous avons fait preuve de caractère. L'équipe d'Algérie manque d'âme contrairement au Cameroun. Elle a changé quatre entraîneurs en un an. Il faut peut-être qu'elle donne sa chance à un entraîneur de rester un an ou plus.