CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES NATIONS 2017 DE VOLLEY-BALL L'EN dames s'incline devant l'Egypte

La sélection algérienne féminine de volley-ball s'est inclinée devant son homologue égyptienne sur le score de 3 sets à 0 (12-25,17-25, 25-14), avant-hier au Palais des sports de Yaoundé (Cameroun) pour le compte de la première journée des championnats d'Afrique des nations 2017. L'Algérie évolue dans le groupe A avec le Cameroun, (pays organisateur), le Botswana et l'Egypte. Le groupe B est composé du Kenya (tenant du titre), la Tunisie, la RD Congo, le Sénégal et le Nigeria. Lors de la deuxième journée prévue hier, les volleyeuses algérienne devaient affronter les Camerounaises avant de conclure la phase de poules contre le Botswana mercredi 11 octobre. Les demi-finales se dérouleront le vendredi 13 octobre ainsi que les matchs de classement, tandis que la finale et le match pour la médaille de bronze auront lieu le samedi 14 octobre. Les deux finalistes seront qualifiées pour le Mondial 2018 qui se tiendra au Japon du 29 septembre au 20 octobre prochains.