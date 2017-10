CHAMPIONNATS AFRICAIN ET MÉDITERRANÉEN D'HALTÉROPHILIE Participation du club des amateurs de Souk Ahras

Le club des amateurs d'haltérophilie de Souk Ahras participera, entre le 18 et le 21 octobre en cours, aux championnats africain et méditerranéen d'haltérophilie, prévus dans la wilaya de Béjaïa, a indiqué le président de ce club et champion du monde, Lyes Boughalem. Quatre fois champion du monde en haltérophilie, il a précisé que ce club participera au sein de l'Equipe nationale avec 4 athlètes, en l'occurrence Abdelalli Mansouri, Lyès Boughalem, Malia Chafai et Zohra Tatar, devenus populaires lors de diverses compétitions nationales, africaines et internationales. Les entraîneurs du club, Lyès Boughalem et Rédha Bahi, ont déclaré que les athlètes avaient récemment effectué une formation très ardue et prouvé leur excellence et leur détermination à occuper les premières places lors de ces deux compétitions qui seront organisées dans la wilaya de Béjaïa sous la supervision de la Fédération algérienne de bodybuilding et powerlifting. Lyes Boughalem, nouveau recordman du monde de powerlifting dans l'épreuve du développé couché grâce au récent titre mondial qu'il a décroché au Texas (Etats-Unis), a souligné la nécessité de prendre en charge ces jeunes qui disposent de grandes potentialités dans ce domaine, exprimant sa volonté de former des jeunes dans cette discipline. Le club des amateurs d'haltérophilie de Souk Ahras a obtenu plus de 40 titres de champion d'Algérie, 9 titres de champion d'Afrique, 1 titre de champion de la Méditerranée en plus de 4 titres à l'échelle mondiale, a-t-on rappelé.